Развивать и масштабировать платежи с помощью QR-кодов намерен Национальный банк Кыргызстана. Регулятор подготовил проект соответствующего постановления НБ КР. Документ вынесен на общественное обсуждение.

Расширять услугу использования QR-кодов предлагается в торгово-сервисных предприятиях, государственных и муниципальных учреждениях.

Инициатива также направлена на оптимизацию форм отчетности и получения консолидированных данных для проведения последовательного анализа и дальнейшего мониторинга.

Предлагается внести изменения в правила проведения платежей и переводов с использованием двухмерных символов штрихкода (QR).

Участники платежных систем должны ежемесячно, не позднее пятого числа, следующего за отчетным месяцем, в электронном виде предоставлять в Национальный банк отчеты о субъектах, принимающих оплату за товары/услуги с использованием QR-кода и о количестве установленных QR-кодов в разбивке по регионам, предлагает Нацбанк.

Регулятор прописал форму отчетов: