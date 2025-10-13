Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кыргызстана внедряет единый формат информационного паспорта строительных объектов, который станет обязательным для размещения на всех стройплощадках страны.

Фото Минстроя. На всех стройках Кыргызстана появится «единый паспорт объекта»

Как сообщили в ведомстве, ранее на объектах использовались паспорта различного образца, подтверждающие законность строительства. Теперь по поручению министра Нурдана Орунтаева для удобства граждан и обеспечения прозрачности вводится «единый паспорт» с четкой и понятной информацией.

Документ содержит:

официальный логотип Министерства строительства;

наименование и адрес объекта;

сведения о строительной компании;

данные ответственных специалистов и их контакты;

номера разрешительных документов;

сроки начала и завершения работ;

QR-код для онлайн-доступа к дополнительной информации.

В министерстве отметили, что новый формат позволит гражданам проверять законность строительства прямо на месте, а также получать достоверные сведения об объекте.

Этот шаг направлен на повышение прозрачности и подотчетности в строительной сфере. Минстрой призвал все строительные компании строго соблюдать новые требования.