12:43
USD 87.45
EUR 101.25
RUB 1.07
Общество

На всех стройках Кыргызстана появится «единый паспорт объекта»

Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кыргызстана внедряет единый формат информационного паспорта строительных объектов, который станет обязательным для размещения на всех стройплощадках страны.

Минстроя
Фото Минстроя. На всех стройках Кыргызстана появится «единый паспорт объекта»

Как сообщили в ведомстве, ранее на объектах использовались паспорта различного образца, подтверждающие законность строительства. Теперь по поручению министра Нурдана Орунтаева для удобства граждан и обеспечения прозрачности вводится «единый паспорт» с четкой и понятной информацией.

Документ содержит:

  • официальный логотип Министерства строительства;
  • наименование и адрес объекта;
  • сведения о строительной компании;
  • данные ответственных специалистов и их контакты;
  • номера разрешительных документов;
  • сроки начала и завершения работ;
  • QR-код для онлайн-доступа к дополнительной информации.

В министерстве отметили, что новый формат позволит гражданам проверять законность строительства прямо на месте, а также получать достоверные сведения об объекте.

Этот шаг направлен на повышение прозрачности и подотчетности в строительной сфере. Минстрой призвал все строительные компании строго соблюдать новые требования.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/346963/
просмотров: 158
Версия для печати
Материалы по теме
В Минстрое обсудили новые проекты детальной планировки и генпланы регионов
В селе Гавриловка Чуйской области появится новый парк
В Минстрое рассказали, сколько социальных объектов возводится в Кыргызстане
Нехватка школ. Какие здания можно перепрофилировать, рассказали в Минстрое
Незаконное строительство приостановили на улице Абдрахманова в Бишкеке
Минстрой выявил в Чуйской области центр отдыха, возводящийся в опасной зоне
В Кыргызстане продолжается рост оплаты товаров и услуг с помощью QR-кодов
В Бишкеке приостановлена деятельность компании, нарушившей правила безопасности
Приостановлены незаконные строительные работы туристического центра в Кара-Суу
В Кыргызстане теперь можно строить 40-этажные дома
Популярные новости
Что ждет бишкекчан в&nbsp;начале недели. Прогноз погоды на&nbsp;13-15 октября Что ждет бишкекчан в начале недели. Прогноз погоды на 13-15 октября
Двойное убийство. Супруге и&nbsp;детям погибшего окажут психологическую помощь Двойное убийство. Супруге и детям погибшего окажут психологическую помощь
Нехватка ГСМ в&nbsp;Кыргызстане&nbsp;&mdash; нефтетрейдеры не&nbsp;могут дать прогнозов Нехватка ГСМ в Кыргызстане — нефтетрейдеры не могут дать прогнозов
В&nbsp;Бишкеке активизировали земельную амнистию: узаконены тысячи домов В Бишкеке активизировали земельную амнистию: узаконены тысячи домов
Бизнес
MTravel и&nbsp;Jazeera Airways: скидки до&nbsp;15&nbsp;процентов на&nbsp;авиабилеты MTravel и Jazeera Airways: скидки до 15 процентов на авиабилеты
Выиграй свою путевку в&nbsp;Турцию с&nbsp;KICB Выиграй свою путевку в Турцию с KICB
O!Bank и&nbsp;Kaspi.kz запустили сервис QR-платежей для Кыргызстана и&nbsp;Казахстана O!Bank и Kaspi.kz запустили сервис QR-платежей для Кыргызстана и Казахстана
Школа, где учат делать миллионы: стартуй в&nbsp;строительстве с&nbsp;Elite Invest Школа, где учат делать миллионы: стартуй в строительстве с Elite Invest
13 октября, понедельник
12:39
Офтальмологи из Китая проведут бесплатные операции в городе Ош Офтальмологи из Китая проведут бесплатные операции в го...
12:29
На всех стройках Кыргызстана появится «единый паспорт объекта»
12:22
Экс-замглавы аппарата Жогорку Кенеша задержан по подозрению в вымогательстве
12:05
Макрон угрожает России расплатой в случае отказа от переговоров с Киевом
11:58
Борьба со смогом. Утепление домов снижает потребление угля