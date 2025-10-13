На всех стройках Кыргызстана появится «единый паспорт объекта»

Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кыргызстана внедряет единый формат информационного паспорта строительных объектов, который станет обязательным для размещения на всех стройплощадках страны.
Как сообщили в ведомстве, ранее на объектах использовались паспорта различного образца, подтверждающие законность строительства. Теперь по поручению министра Нурдана Орунтаева для удобства граждан и обеспечения прозрачности вводится «единый паспорт» с четкой и понятной информацией.
Документ содержит:
- официальный логотип Министерства строительства;
- наименование и адрес объекта;
- сведения о строительной компании;
- данные ответственных специалистов и их контакты;
- номера разрешительных документов;
- сроки начала и завершения работ;
- QR-код для онлайн-доступа к дополнительной информации.
В министерстве отметили, что новый формат позволит гражданам проверять законность строительства прямо на месте, а также получать достоверные сведения об объекте.
Этот шаг направлен на повышение прозрачности и подотчетности в строительной сфере. Минстрой призвал все строительные компании строго соблюдать новые требования.