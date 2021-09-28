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Общество

В Бишкеке запустили проект по установке QR-кодов возле памятников

В Бишкеке запустили проект по установке QR-кодов возле памятников. Об этом сообщили в общественном фонде Este.

По его данным, теперь каждый желающий сможет найти детальную информацию про памятники, просто отсканировав QR-код с помощью смартфона.

Цель проекта — популяризация истории и культуры среди молодежи, поддержка развития туристического сектора Кыргызстана. По QR-коду можно узнать, когда установили памятники, биографию личности, какой вклад в историю он/она внесли, фото- и видеоматериалы. Все это предоставлено на трех языках — кыргызском, русском и английском.

Отметим, что QR-коды пока установлены около семь памятников в Бишкеке.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/208610/
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