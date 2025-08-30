В КР в этом году через QR проведено платежей в 20 раз больше, чем в 2024-м

Глава Национального банка Кыргызстана рассказал, как в стране успешно продвигается сервис по использованию QR-кода. Об этом Мелис Тургунбаев написал на своей странице в Facebook.

Фото Нацбанка

«Еще пять лет назад оплата товаров и услуг в республике по QR-коду казалась чем-то из разряда фантастики. В столичных кафе такие наклейки вызывали удивление, а в небольших магазинах у дома их и вовсе не было. Сегодня QR-код стал настолько привычным, что мы уже не замечаем, как он упростил нам жизнь.

Ситуация изменилась в 2019 году, когда был разработан единый национальный стандарт QR-кодов в Кыргызской Республике— ELQR. На первый взгляд, это решение могло показаться кому-то обычной бюрократией. Однако сегодня мы видим, что это была системная реформа, связавшая все банки и платежные сервисы страны в единую инфраструктуру», — отметил он.

По данным регулятора, ELQR — это одна из самых успешных цифровых реформ в КР.

С момента подключения участников системы в 2022-м:

количество операций с QR-кодами выросло в 54,6 раза;

объем платежей — почти в 85 раз.

Только за первые шесть месяцев 2025 года через QR провели платежей на 274,9 миллиарда сомов. Это почти в 20 раз больше, чем за тот же период в 2024-м.

Глава Нацбанка также подчеркнул, что до появления единого стандарта любая попытка оплатить QR-кодом превращалась в квест. У продавца — один банк, у покупателя — другой. У кого‑то стояло приложение, у кого-то нет. А еще нужно было гадать, как сделать перевод: через карту или электронный кошелек.

«С внедрением ELQR все эти проблемы исчезли. Сейчас неважно, где ты — в Бишкеке, Караколе или Ноокате, — любой QR-код, подключенный к системе, работает для любого клиента любого банка. Без дополнительных действий и привязки к конкретному банку. Все просто: навел камеру — оплатил», — резюмировал Мелис Тургунбаев.

По всему Кыргызстану установлено более 80 тысяч QR-кодов, они есть даже в самых маленьких населенных пунктах республики.