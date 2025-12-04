В КР за первые полгода через QR прошло в 20 раз больше платежей, чем годом ранее

В Кыргызстане за первые полгода через QR прошло в 20 раз больше платежей, чем годом ранее. Об этом на Конгрессе финансистов Казахстана сообщил глава Национального банка КР Мелис Тургунбаев.
По его словам, для кыргызстанцев онлайн-платежи стали нормой — количество операций с момента запуска системы ELQR выросло в 54,5 раза, а объем платежей — почти в 85 раз.
С января по июнь через QR прошло 274,9 миллиарда сомов — в 20 раз больше, чем годом ранее.
«Наличные теряют позиции: снятие с карт сократилось на треть, а количество таких операций — на 26,3 процента. Деньги остаются в системе — это признак зрелого рынка», — сказал Мелис Тургунбаев и добавил, что рост обеспечен продуманной политикой Нацбанка КР: единый стандарт, отмена комиссий и обязательный прием QR.
Он видит и изменение в поведении людей: больше прозрачных трат, меньше импульсивных покупок.
«Онлайн-платежи стали нормой. Так оплачивают все — от коммуналки до госпошлин. Платежи в пользу государства выросли в 371 раз. Цифровая экосистема открыла доступ к быстрым переводам, рассрочке и накопительным продуктам. Финансовые решения становятся осознаннее, а доверие к банкам выше», — прокомментировал глава финансового регулятора.