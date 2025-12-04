15:02
В КР за первые полгода через QR прошло в 20 раз больше платежей, чем годом ранее

В Кыргызстане за первые полгода через QR прошло в 20 раз больше платежей, чем годом ранее. Об этом на Конгрессе финансистов Казахстана сообщил глава Национального банка КР Мелис Тургунбаев.

СМИ
Фото СМИ. Глава Национального банка Кыргызстана Мелис Тургунбаев

По его словам, для кыргызстанцев онлайн-платежи стали нормой — количество операций с момента запуска системы ELQR выросло в 54,5 раза, а объем платежей — почти в 85 раз.

С января по июнь через QR прошло 274,9 миллиарда сомов — в 20 раз больше, чем годом ранее.

«Наличные теряют позиции: снятие с карт сократилось на треть, а количество таких операций — на 26,3 процента. Деньги остаются в системе — это признак зрелого рынка», — сказал Мелис Тургунбаев и добавил, что рост обеспечен продуманной политикой Нацбанка КР: единый стандарт, отмена комиссий и обязательный прием QR.

Он видит и изменение в поведении людей: больше прозрачных трат, меньше импульсивных покупок.

«Онлайн-платежи стали нормой. Так оплачивают все — от коммуналки до госпошлин. Платежи в пользу государства выросли в 371 раз. Цифровая экосистема открыла доступ к быстрым переводам, рассрочке и накопительным продуктам. Финансовые решения становятся осознаннее, а доверие к банкам выше», — прокомментировал глава финансового регулятора.
