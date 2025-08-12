09:20
Экономика

Более 80 тысяч QR-кодов в точках продаж установлено в Кыргызстане

Уже более 80 тысяч QR-кодов в точках продаж установлено в Кыргызстане. Такие данные содержатся в материалах Национального банка по состоянию на начало июля 2025 года.

Уточняется, что организации платежных систем установили 80 тысяч 467 QR-кодов в точках сервисных продаж.

Самое большое количество ожидаемо насчитывается в Бишкеке — 36 тысяч 160, на втором месте Ошская область — 13 тысяч 304. Замыкает тройку Джалал-Абадская область — 9 тысяч 918.

QR-коды в точках сервисных продаж зафиксированы во всех регионах страны.

Напомним, регулятор намерен развивать и масштабировать платежи с помощью QR-кодов. Нацбанк подготовил проект соответствующего постановления НБ КР. Расширять услугу использования QR-кодов предлагается в торгово-сервисных предприятиях, государственных и муниципальных учреждениях.

Инициатива также направлена на оптимизацию форм отчетности и получения консолидированных данных для проведения последовательного анализа и дальнейшего мониторинга.

Предлагается внести изменения в правила проведения платежей и переводов с использованием двухмерных символов штрихкода.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/339212/
просмотров: 159
