На всех парковках Бишкека установят оплату только QR-кодом. О планах мэрии на совместном заседании фракций «Эмгек» и «Жаңы Күч» в городском кенеше рассказал директор муниципального предприятия «Городская дорожно-транспортная инфраструктура» Бакай Асылбек уулу.

По его данным, на сегодня в столице есть 3 тысячи 221 машино-место. В городе продолжается реализация пилотного проекта по внедрению оплаты за парковку QR-кодом.

Бакай Асылбек уулу отметил, что на данный момент таким способом взимается оплата на территории от улицы Боконбаева до проспекта Жибек Жолу.

QR-коды будут установлены по всему городу, чтобы убрать парковщиков, добавил он.