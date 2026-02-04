09:27
USD 87.45
EUR 103.33
RUB 1.14
Общество

На всех парковках Бишкека установят оплату только QR-кодом

На всех парковках Бишкека установят оплату только QR-кодом. О планах мэрии на совместном заседании фракций «Эмгек» и «Жаңы Күч» в городском кенеше рассказал директор муниципального предприятия «Городская дорожно-транспортная инфраструктура» Бакай Асылбек уулу.

По его данным, на сегодня в столице есть 3 тысячи 221 машино-место. В городе продолжается реализация пилотного проекта по внедрению оплаты за парковку QR-кодом.

Бакай Асылбек уулу отметил, что на данный момент таким способом взимается оплата на территории от улицы Боконбаева до проспекта Жибек Жолу.

QR-коды будут установлены по всему городу, чтобы убрать парковщиков, добавил он.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/360483/
просмотров: 164
Версия для печати
Материалы по теме
Вице-мэр заблокирован: неизвестный водитель устроил затор у Жогорку Кенеша
У мэрии Бишкека построят новое административное здание с подземной парковкой
В Бишкеке автомобили оставляют на пешеходной зоне Аллеи молодежи
В Узгене закроют кафе без парковок
Неправильно припарковался. Адвокат добровольно заплатил штраф
Все кафе и рестораны в городе Ош обязали оборудовать парковки для гостей
Ушел обедать, бросил авто на зебре: водителя оштрафовали
Установка роторных парковок в Бишкеке обошлась в 7 миллионов сомов
Мэрия Бишкека ждет инвесторов, готовых построить подземные парковки
В КР за первые полгода через QR прошло в 20 раз больше платежей, чем годом ранее
Популярные новости
Крупнейший обвал золота вызвал панику: у&nbsp;магазина &laquo;Кыргызалтын&raquo; очередь Крупнейший обвал золота вызвал панику: у магазина «Кыргызалтын» очередь
Нагрузка растет. Минздрав Кыргызстана о&nbsp;фотографии рожениц в&nbsp;коридорах роддома Нагрузка растет. Минздрав Кыргызстана о фотографии рожениц в коридорах роддома
В&nbsp;Бишкеке в&nbsp;начале недели будет солнечно. Прогноз погоды на&nbsp;2-4 февраля В Бишкеке в начале недели будет солнечно. Прогноз погоды на 2-4 февраля
Переход на&nbsp;12-летку. Что изменится в&nbsp;новом учебном году Переход на 12-летку. Что изменится в новом учебном году
Бизнес
MEGA напоминает о&nbsp;правилах цифровой безопасности MEGA напоминает о правилах цифровой безопасности
Жизнь на&nbsp;высоте в&nbsp;Бишкеке: когда правовая и&nbsp;строительная базы полностью готовы Жизнь на высоте в Бишкеке: когда правовая и строительная базы полностью готовы
Оформить разрешение на&nbsp;тонировку можно онлайн в&nbsp;приложении MegaPay Оформить разрешение на тонировку можно онлайн в приложении MegaPay
Visa Infinite от&nbsp;MBANK: премиальная карта для тех, кто привык быть первым Visa Infinite от MBANK: премиальная карта для тех, кто привык быть первым
4 февраля, среда
09:23
Рубль и евро продолжают дешеветь к сому. Курс валют на 4 февраля Рубль и евро продолжают дешеветь к сому. Курс валют на ...
09:17
На всех парковках Бишкека установят оплату только QR-кодом
09:15
Депутат ЖК заставил ГУОБДД оштрафовать мэра Балыкчи
08:52
Где в 2026 году построят новые дороги в Бишкеке, рассказали депутатам БГК
08:37
В Бишкеке создадут цифровой реестр свободных земель
3 февраля, вторник
23:39
Самые ожидаемые смартфоны февраля назвали эксперты