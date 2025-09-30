В Кыргызстане продолжается рост оплаты товаров и услуг с помощью QR-кодов

Объем оплаты товаров и услуг с использованием QR-кодов во втором квартале текущего года составил 25,7 миллиарда сомов. Количество транзакций увеличилось с 9,2 миллиона до 24,7 миллиона. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана.

Отмечается, что годом ранее этот показатель составлял всего 8,3 миллиарда сомов.

По данным регулятора, основной рост пришелся на межсистемные операции, объем которых достиг 25,7 миллиарда сомов. За аналогичный период прошлого года эта сумма составляла 4,6 миллиарда сомов. Входящие переводы также выросли — почти в три раза и достигли 25,7 миллиона транзакций. Количество исходящих увеличилось до 419,9 тысячи транзакций.