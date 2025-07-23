США вводят новый визовый сбор для туристов и наемных рабочих в размере $250

США ввели новый визовый сбор для туристов и наемных рабочих в размере $250. Он будет применяться к большинству заявителей на пропуск в страну, что более чем вдвое увеличивает стоимость популярных туристических и бизнес-виз.

Сбор будет взиматься дополнительно к существующим расходам на оформление визы. Таким образом, общая стоимость стандартной туристической визы B-1/B-2 увеличится почти в 2,5 раза — со $185 до $435.

CBS News сообщает, что желающие совершить путешествие в США теперь обязаны платить новый «визовый сбор» в размере $250, предусмотренный законом о налоговых льготах и расходах. Этот закон был подписан президентом Дональдом Трампом еще 4 июля.

«Сбор вступает в силу в текущем федеральном финансовом году, который начался 1 октября 2024 года и закончится 30 сентября 2025 года. В последующие годы сумма будет корректироваться с учетом инфляции», — отмечается в публикации.

Сбор будет взиматься не только с туристов, но и с иностранных студентов, обучающихся в американских университетах, а также наемных работников, получающих временные рабочие визы. При этом владельцы виз, подлежащие уплате сбора, могут впоследствии получить компенсацию при условии соблюдения визовых ограничений, таких как выезд из США в течение пяти дней после истечения срока действия визы.

По данным CNBC, новый сбор взимается в дополнение к другим сборам, включая обычные визовые сборы.