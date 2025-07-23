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Экономика

На Северной объездной дороге Бишкека построят четыре двухуровневые развязки

На Северной объездной дороге Бишкека продолжаются работы по реконструкции. Подрядной организацией ведется установка верхних балок первого моста. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и коммуникаций.

Отмечается, что этот строящийся мост является одним из ключевых объектов двухуровневой транспортной развязки. На сегодняшний день установлено 10 балок. Каждая из них весит 100 тонн и устанавливается с помощью специального крана. В общей сложности на данном мосту будет установлено 50 железобетонных балок. Параллельно со строительством мостов продолжаются земляные работы и расширение трассы. Она будет шестиполосной.

Общая протяженность Северной объездной дороги составляет 33,4 километра. В этом году планируется уложить асфальт на 15 километрах. В текущий период будет реконструировано 6 километров участка трассы Алматы — Бишкек — Ташкент и 9,1 километра участка дороги Бишкек — Нарын — Торугарт.

На этих 15 километрах запланировано строительство четырех двухуровневых транспортных развязок.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/337147/
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