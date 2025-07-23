На Северной объездной дороге Бишкека построят четыре двухуровневые развязки

На Северной объездной дороге Бишкека продолжаются работы по реконструкции. Подрядной организацией ведется установка верхних балок первого моста. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и коммуникаций.

Отмечается, что этот строящийся мост является одним из ключевых объектов двухуровневой транспортной развязки. На сегодняшний день установлено 10 балок. Каждая из них весит 100 тонн и устанавливается с помощью специального крана. В общей сложности на данном мосту будет установлено 50 железобетонных балок. Параллельно со строительством мостов продолжаются земляные работы и расширение трассы. Она будет шестиполосной.

Общая протяженность Северной объездной дороги составляет 33,4 километра. В этом году планируется уложить асфальт на 15 километрах. В текущий период будет реконструировано 6 километров участка трассы Алматы — Бишкек — Ташкент и 9,1 километра участка дороги Бишкек — Нарын — Торугарт.

На этих 15 километрах запланировано строительство четырех двухуровневых транспортных развязок.