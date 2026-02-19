Восточная объездная дорога Бишкека: в Чуйской области построят две развязки

Две транспортные развязки с перекрестками предусмотрены в проекте строительства восточной объездной дороги Бишкека. Об этом на коллегии Чуйской государственной областной администрации по итогам 2025 года сообщил первый заместитель полномочного представителя президента в регионе Санжар Жантаев.

Фото из архива

По его словам, развязки будут соединены со столичными улицами Сухэ-Батора и Льва Толстого.

В конце декабря мэр города Айбек Джунушалиев дал старт реализации одного из ключевых инфраструктурных проектов по строительству восточной объездной автомобильной дороги.

Отмечалось, что проект предусматривает строительство пяти крупных транспортных развязок, а также эстакадного моста со стороны Канта.

Новый транспортный коридор пройдет в восточной части Бишкека, за пределами плотной городской застройки. Общая протяженность дороги составит 16 километров.

По данным полпреда главы государства, восточная объездная дорога пройдет также через айыл окмоту Кара-Жыгач Аламединского района и будет соединена с улицей Ахунбаева.