Вокруг Бишкека строят транспортное кольцо. Что это изменит для города

В Бишкеке запускают один из крупнейших инфраструктурных проектов последних лет — вокруг столицы появится полноценное транспортное кольцо. Оно объединит три объездные дороги — северную, восточную и западную и должно заметно изменить движение в городе.

Главная задача проекта простая — вывести транзитный транспорт за пределы столичного центра, разгрузить улицы и сократить время в пути.

Северная объездная: основа всей системы Ключевым элементом станет северная объездная дорога. Именно она возьмет на себя основной поток транзитного транспорта. Ее общая протяженность — 33,4 километра. Дорога делится на два участка. Первый длиной 9,1 километра соединит Бишкек с направлением Нарын — Торугарт. Второй — 24,3 километра, станет частью международного коридора Алматы — Бишкек — Ташкент.

Это будет скоростная магистраль с высокой пропускной способностью. Сначала три полосы, затем расширение до шести.

Строительство уже идет. На отдельных участках выполнены земляные работы, построены мосты и частично уложен асфальт.

Первый отрезок планируют завершить к концу августа 2026 года.

Второй участок сложнее, так как здесь запланировано множество развязок. Дорога соединится с трассой Бишкек — Ош, выйдет к Васильевскому тракту (дорога к аэропорту «Манас»), пересечет бульвар Молодой Гвардии (с развязкой «клеверный лист») и пройдет через район «Дордоя», где построят двухуровневую развязку.

Восточная объездная: быстрее через город Восточная дорога станет продолжением северной. Ее длина — 16,2 километра.

Это платный проект, который реализуют через государственно-частное партнерство, заключающееся в том, что инвестор строит дорогу и возвращает вложения за счет оплаты проезда.

Главная особенность — это минимум светофоров и пересечений. Например, здесь построят два длинных эстакадных моста. Один через улицу Алма-Атинскую — 600 метров, а другой через Жибек Жолу — 900 метров.

Дорога будет связана с основными улицами города, такими как улица Льва Толстого, Ахунбаева, Сухэ Батора и Южной магистралью.

Это позволит быстрее пересекать Бишкек с севера на юг и обратно, не заезжая в перегруженный центр.

Западная объездная: разгрузка проблемных районов Третья часть кольца — это западная дорога протяженностью 26,1 километра. Ее строительство запланировано на 2026–2028 годы. Здесь предусмотрены 7 транспортных развязок, 14 многоуровневых пересечений и 1 мост.

Дорога также будет платной и финансирование также будет проходить через ГЧП.

Предполагаемый обьем инвестиции — около $99 миллионов. Особый акцент сделан на безопасности и предусматривает освещение почти на всем протяжении трассы, барьерные ограждения и отсутствие пересечений потоков на одном уровне.

Западная объездная должна разгрузить юго-западные районы столицы, где сегодня часто возникают пробки.

Что изменится для бишкекчан Когда все три дороги заработают как единая система, Бишкек получит полноценное транспортное кольцо. Это даст сразу несколько эффектов, во-первых, транзитный транспорт уйдет из центра и существенно снизится нагрузка на основные улицы. Во-вторых, сократится время поездки по городу и уменьшится количество ДТП. И, наконец, улучшится экологическая ситуация, ведь выхлопных газов станет в разы меньше.

Одним словом, столица станет менее перегруженной и более предсказуемой для движения.

Сегодня Бишкек растет быстрее, чем его дороги. Новое транспортное кольцо — попытка догнать этот рост и создать систему на годы вперед. Если проект реализуют полностью, столица впервые получит логичную и замкнутую дорожную инфраструктуру, где транзит, городской транспорт и местные потоки не мешают друг другу.