Вокруг Бишкека строят транспортное кольцо. Что это изменит для города

В Бишкеке запускают один из крупнейших инфраструктурных проектов последних лет — вокруг столицы появится полноценное транспортное кольцо. Оно объединит три объездные дороги — северную, восточную и западную и должно заметно изменить движение в городе.
Главная задача проекта простая — вывести транзитный транспорт за пределы столичного центра, разгрузить улицы и сократить время в пути.
Северная объездная: основа всей системы Ключевым элементом станет северная объездная дорога. Именно она возьмет на себя основной поток транзитного транспорта. Ее общая протяженность — 33,4 километра. Дорога делится на два участка. Первый длиной 9,1 километра соединит Бишкек с направлением Нарын — Торугарт. Второй — 24,3 километра, станет частью международного коридора Алматы — Бишкек — Ташкент.
Это будет скоростная магистраль с высокой пропускной способностью. Сначала три полосы, затем расширение до шести.
Строительство уже идет. На отдельных участках выполнены земляные работы, построены мосты и частично уложен асфальт.
Первый отрезок планируют завершить к концу августа 2026 года.
Восточная объездная: быстрее через город Восточная дорога станет продолжением северной. Ее длина — 16,2 километра.
Это платный проект, который реализуют через государственно-частное партнерство, заключающееся в том, что инвестор строит дорогу и возвращает вложения за счет оплаты проезда.
Главная особенность — это минимум светофоров и пересечений. Например, здесь построят два длинных эстакадных моста. Один через улицу Алма-Атинскую — 600 метров, а другой через Жибек Жолу — 900 метров.
Дорога будет связана с основными улицами города, такими как улица Льва Толстого, Ахунбаева, Сухэ Батора и Южной магистралью.
Западная объездная: разгрузка проблемных районов Третья часть кольца — это западная дорога протяженностью 26,1 километра. Ее строительство запланировано на 2026–2028 годы. Здесь предусмотрены 7 транспортных развязок, 14 многоуровневых пересечений и 1 мост.
Дорога также будет платной и финансирование также будет проходить через ГЧП.
Предполагаемый обьем инвестиции — около $99 миллионов. Особый акцент сделан на безопасности и предусматривает освещение почти на всем протяжении трассы, барьерные ограждения и отсутствие пересечений потоков на одном уровне.
Что изменится для бишкекчан Когда все три дороги заработают как единая система, Бишкек получит полноценное транспортное кольцо. Это даст сразу несколько эффектов, во-первых, транзитный транспорт уйдет из центра и существенно снизится нагрузка на основные улицы. Во-вторых, сократится время поездки по городу и уменьшится количество ДТП. И, наконец, улучшится экологическая ситуация, ведь выхлопных газов станет в разы меньше.
Одним словом, столица станет менее перегруженной и более предсказуемой для движения.
Сегодня Бишкек растет быстрее, чем его дороги. Новое транспортное кольцо — попытка догнать этот рост и создать систему на годы вперед. Если проект реализуют полностью, столица впервые получит логичную и замкнутую дорожную инфраструктуру, где транзит, городской транспорт и местные потоки не мешают друг другу.