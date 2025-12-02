10:39
USD 87.45
EUR 101.57
RUB 1.13
Власть

В Бишкеке появится платная объездная дорога — кабмин одобрил

Кабинет министров одобрил строительство и обслуживание новой платной Восточной объездной дороги в Бишкеке. Строить ее планируют в формате «проектной песочницы», что позволит ускорить процедуры и протестировать новые модели государственного и частного партнерства.

Согласно постановлению, государственными партнерами выступят Министерство транспорта и коммуникаций, аппарат полпреда президента в Чуйской области и мэрия столицы.

Для реализации проекта ведомства должны подобрать и оформить земельные участки общей площадью 79,8 гектара, при необходимости провести их трансформацию и выполнить все сопутствующие процедуры.

Кроме того, Министерству культуры поручено провести археологическую экспертизу участка, а Минстрою и Минприроды — обеспечить прохождение строительных и экологических согласований. Строительство будет обеспечено карьерными материалами, которые выделят в установленном порядке.

Постановление вступит в силу через 15 дней. Документ подписал председатель кабмина Адылбек Касымалиев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/353087/
просмотров: 1077
Версия для печати
Материалы по теме
Добросовестным предпринимателям — новые правила: кабмин усилил контроль
Глава кабмина подчеркнул недопустимость использования административного ресурса
Кабмин расширил правила назначения замов по цифровому развитию в министерствах
В Кыргызстане хотят запретить продажу ветеринарных препаратов без рецепта
Кабмин обновил порядок расчета и уплаты сбора за лицензии на недропользование
Кабмин предлагает онлайн-экспертизу и новые правила установления инвалидности
Выборы в ЖК. Госслужащим напомнили о запрете участвовать в агитации
Кабмин пересмотрел правила лицензирования: что изменится для бизнеса
Кабмин отменил перевод земель «Беш-Арала» из заповедника в промышленную зону
Детсады будут финансировать по-новому: кабмин утвердил типовые нормы
Популярные новости
Кто станет депутатом&nbsp;&mdash; предварительный список из&nbsp;90&nbsp;кандидатов в&nbsp;Жогорку Кенеш Кто станет депутатом — предварительный список из 90 кандидатов в Жогорку Кенеш
Предварительные итоги выборов в&nbsp;ЖК: полный список с&nbsp;1-го по&nbsp;15-й округ Предварительные итоги выборов в ЖК: полный список с 1-го по 15-й округ
Мэр Бишкека устроил разнос в&nbsp;автоЦОНе: после визита сотрудники вышли работать Мэр Бишкека устроил разнос в автоЦОНе: после визита сотрудники вышли работать
Кто станет торага Жогорку Кенеша: фавориты, интриги, ставки Кто станет торага Жогорку Кенеша: фавориты, интриги, ставки
Бизнес
Путешествие души: Умра стала доступнее с&nbsp;рассрочкой по&nbsp;шариату от&nbsp;MIslamic Путешествие души: Умра стала доступнее с рассрочкой по шариату от MIslamic
МПЦ (&laquo;Элкарт&raquo;) выходит на&nbsp;новый уровень сотрудничества с&nbsp;UnionPay МПЦ («Элкарт») выходит на новый уровень сотрудничества с UnionPay
&laquo;Айыл Банк&raquo; снижает ставки по&nbsp;лизингу: техника стала доступнее «Айыл Банк» снижает ставки по лизингу: техника стала доступнее
Beeline Кыргызстан дарит 120 минут для звонков в&nbsp;Россию на&nbsp;номера &laquo;Билайн&raquo; Beeline Кыргызстан дарит 120 минут для звонков в Россию на номера «Билайн»
2 декабря, вторник
10:17
Почти вся сборная КР по боксу лишилась участия в чемпионате мира: не дали визу Почти вся сборная КР по боксу лишилась участия в чемпио...
10:00
Прощай, Бишкек! Готовы ли вы уехать на джайлоо по совету замминистра? Опрос
09:51
В Бишкеке насмерть сбили сотрудницу МП «Тазалык», водитель задержан
09:48
Цены на мясо искусственно завышают перекупщики — Минсельхоз
09:40
В городе Ош проверяют видео о возможном подкупе голосов