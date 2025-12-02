Кабинет министров одобрил строительство и обслуживание новой платной Восточной объездной дороги в Бишкеке. Строить ее планируют в формате «проектной песочницы», что позволит ускорить процедуры и протестировать новые модели государственного и частного партнерства.

Согласно постановлению, государственными партнерами выступят Министерство транспорта и коммуникаций, аппарат полпреда президента в Чуйской области и мэрия столицы.

Для реализации проекта ведомства должны подобрать и оформить земельные участки общей площадью 79,8 гектара, при необходимости провести их трансформацию и выполнить все сопутствующие процедуры.

Кроме того, Министерству культуры поручено провести археологическую экспертизу участка, а Минстрою и Минприроды — обеспечить прохождение строительных и экологических согласований. Строительство будет обеспечено карьерными материалами, которые выделят в установленном порядке.

Постановление вступит в силу через 15 дней. Документ подписал председатель кабмина Адылбек Касымалиев.