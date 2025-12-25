Восточную объездную дорогу в Бишкеке планируют завершить за один-два года

В рамках общественного обсуждения проекта генерального плана Бишкека заявили, что восточная объездная дорога будет готова в течение года — двух лет. Об этом сообщил вице-мэр столицы Азамат Кадыров.

По его словам, строительство восточной объездной трассы началось на этой неделе. Параллельно реконструируют улицы, примыкающие к новой магистрали.

Вице-мэр отметил, что реализация проекта южной объездной дороги начнется после утверждения генерального плана города. После этого доработают проектные решения и рассмотрят источники финансирования.