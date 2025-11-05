На объездной дороге в яму, не огражденную лентами, упала машина

На объездной дороге в селе Алга Чуйской области машина упала в неогражденную яму. Об этом 24.kg сообщили пострадавшие.

По словам одной из пассажирок, машина медленно двигалась по дороге и упала в яму, которая не была ограждена лентами или знаками.

Фото читателя 24.kg

«Кромешная тьма, ничего не видно. Хорошо, что ехали медленно и были пристегнуты ремнями — только это спасло от серьезных последствий. Сколько еще таких ситуаций может произойти?» — возмутилась девушка.

Отмечается, что никто не пострадал, но машина уже не пригодна для езды. Пока автомобиль извлекали из ямы, другой также едва не упал в нее.

Читательница просит установить предупреждающие знаки во избежание дальнейших происшествий.

