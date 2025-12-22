19:02
USD 87.45
EUR 102.63
RUB 1.09
Общество

В Бишкеке дан старт строительству восточной объездной дороги с эстакадным мостом

Фото пресс-службы мэрии

Мэр Айбек Джунушалиев дал старт реализации одного из ключевых инфраструктурных проектов столицы по строительству восточной объездной автомобильной дороги. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Проект предусматривает строительство пяти крупных транспортных развязок, а также эстакадного моста со стороны Канта. 

Новый транспортный коридор пройдет в восточной части Бишкека, за пределами плотной городской застройки. Общая протяженность дороги составит 16 километров.

Проект предусматривает также строительство и реконструкцию примыкающих магистральных улиц. В частности, это:

  • улица Льва Толстого — от улицы Ауэзова до восточной объездной (5,7 километра);
  • улица Ахунбаева — от улицы Ауэзова до восточной объездной (3 километра);
  • улица Сухэ-Батора — от улицы Ауэзова до восточной объездной (2 километра);
  • улица Жукеева-Пудовкина — от улицы Токомбаева до улицы Иманалиева (2,2 километра);
  • улица Иманалиева — от улицы Жукеева-Пудовкина до улицы 7 Апреля (3 километра).

Таким образом, общая протяженность строительства примыкающих дорог в совокупности с восточной объездной трассой составляет 32 километра.

Глава города ознакомился с проектом строительства улицы Жукеева-Пудовкина — от улицы Токомбаева до улицы Иманалиева. На объекте задействовано около 100 единиц специализированной строительной техники.

Основная цель проекта — вывод транзитного транспорта за пределы Бишкека, снижение заторов на центральных улицах и улучшение транспортной доступности как для жителей столицы, так и для прилегающих районов Чуйской области.

Восточная объездная дорога является важным стратегическим проектом, который в перспективе решит большую часть проблем с заторами в городе и укрепит его статус как регионального транспортного узла.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/355530/
просмотров: 528
Версия для печати
Материалы по теме
Железная дорога Китай — Кыргызстан — Узбекистан. Финансирование распределено
Дорога в труднодоступное село Зардалы готова: открытие ожидается в ближайшие дни
В Бишкеке появится платная объездная дорога — кабмин одобрил
Минтранс завершил асфальтирование дороги Беловодское — Толок
Найти подрядчика для ремонта автодороги Ош — Кара-Суу поручил кабмину президент
Строительство железной дороги Макмал — Каракол обсудили Жапаров и Трамп
На объездной дороге в яму, не огражденную лентами, упала машина
На объездной дороге Бишкека проверили качество железобетонных балок
Грузовик вылетел на встречку и перевернулся на объездной дороге Бишкека
Внимание! В Бишкеке изменена схема движения 11 автобусов
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане хотят признавать смену имени и&nbsp;фамилии, оформленную за&nbsp;рубежом В Кыргызстане хотят признавать смену имени и фамилии, оформленную за рубежом
Новый автобусный маршрут &#8470;&nbsp;2&nbsp;запускают в&nbsp;Бишкеке Новый автобусный маршрут № 2 запускают в Бишкеке
В&nbsp;Бишкеке изменили схему движения автобусного маршрута &#8470;&nbsp;195 В Бишкеке изменили схему движения автобусного маршрута № 195
Школьники из&nbsp;КР заняли первое место на&nbsp;международной олимпиаде по&nbsp;робототехнике Школьники из КР заняли первое место на международной олимпиаде по робототехнике
Бизнес
МПЦ (&laquo;Элкарт&raquo;) получил награду за&nbsp;международное сотрудничество в&nbsp;Ташкенте МПЦ («Элкарт») получил награду за международное сотрудничество в Ташкенте
MBANK впервые в&nbsp;Кыргызстане запустил MPay: оплата и&nbsp;переводы одним касанием MBANK впервые в Кыргызстане запустил MPay: оплата и переводы одним касанием
O!Business&nbsp;&mdash; выгодный прием QR-платежей для&nbsp;ИП по&nbsp;нормам ГНС&nbsp;КР O!Business — выгодный прием QR-платежей для ИП по нормам ГНС КР
MEGA дарит яркое настроение к&nbsp;Новому году: стартует акция на&nbsp;VIP-номера MEGA дарит яркое настроение к Новому году: стартует акция на VIP-номера
22 декабря, понедельник
19:02
МПЦ («Элкарт») получил награду за международное сотрудничество в Ташкенте МПЦ («Элкарт») получил награду за международное сотрудн...
18:55
В Бишкеке прошел праздничный забег Santa Run
18:40
Садыр Жапаров принял участие в неформальной встрече глав СНГ в Санкт-Петербурге
18:40
Кукольный театр в Бишкеке организовал новогоднее шоу для особенных детей
18:25
В городе Ош отметили День энергетика и наградили работников отрасли