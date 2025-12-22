В Бишкеке дан старт строительству восточной объездной дороги с эстакадным мостом

Мэр Айбек Джунушалиев дал старт реализации одного из ключевых инфраструктурных проектов столицы по строительству восточной объездной автомобильной дороги. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Проект предусматривает строительство пяти крупных транспортных развязок, а также эстакадного моста со стороны Канта.

Новый транспортный коридор пройдет в восточной части Бишкека, за пределами плотной городской застройки. Общая протяженность дороги составит 16 километров.

улица Льва Толстого — от улицы Ауэзова до восточной объездной (5,7 километра);

улица Ахунбаева — от улицы Ауэзова до восточной объездной (3 километра);

улица Сухэ-Батора — от улицы Ауэзова до восточной объездной (2 километра);

улица Жукеева-Пудовкина — от улицы Токомбаева до улицы Иманалиева (2,2 километра);

улица Иманалиева — от улицы Жукеева-Пудовкина до улицы 7 Апреля (3 километра).

Проект предусматривает также строительство и реконструкцию примыкающих магистральных улиц. В частности, это:

Таким образом, общая протяженность строительства примыкающих дорог в совокупности с восточной объездной трассой составляет 32 километра.

Глава города ознакомился с проектом строительства улицы Жукеева-Пудовкина — от улицы Токомбаева до улицы Иманалиева. На объекте задействовано около 100 единиц специализированной строительной техники.

Основная цель проекта — вывод транзитного транспорта за пределы Бишкека, снижение заторов на центральных улицах и улучшение транспортной доступности как для жителей столицы, так и для прилегающих районов Чуйской области.

Восточная объездная дорога является важным стратегическим проектом, который в перспективе решит большую часть проблем с заторами в городе и укрепит его статус как регионального транспортного узла.