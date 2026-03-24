23:36
USD 87.45
EUR 101.37
RUB 1.07
Общество

Северную объездную дорогу в Бишкеке сделают шестиполосной

Под Бишкеком продолжаются работы по реконструкции Северной объездной автодороги. Об этом сообщает Минтранс.

По его данным, проезжую часть расширят до шести полос. Ширина каждой составит 3,75 метра.

Строительные работы ведутся на участках Алматы — Бишкек — Ташкент и Бишкек — Нарын — Торугарт. Для реализации проекта задействованы 537 рабочих и 243 единицы специальной техники.

На текущий момент завершен монтаж пролетных плит на мосту через реку Нооруз. На мосту через канал выполнены работы по установке опорных конструкций, ведется подготовка к выравниванию дорожного основания.

Также продолжаются работы по вырубке придорожных насаждений, очистке территории и вывозу непригодных материалов. Параллельно проводится ямочный ремонт на основном участке дороги и устанавливаются водопропускные трубы.

В Минтрансе добавили, что реконструкция осуществляется в соответствии с утвержденным графиком.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/367307/
просмотров: 432
Версия для печати
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке в&nbsp;начале недели будут дожди. Прогноз погоды на&nbsp;23-25 марта В Бишкеке в начале недели будут дожди. Прогноз погоды на 23-25 марта
Пять казанов бешбармака и&nbsp;100-метровый чучук приготовили в&nbsp;Нарыне к&nbsp;Ноорузу Пять казанов бешбармака и 100-метровый чучук приготовили в Нарыне к Ноорузу
Ленинский райсуд оставил открытым вопрос об&nbsp;освобождении Махабат Тажибек кызы Ленинский райсуд оставил открытым вопрос об освобождении Махабат Тажибек кызы
Отопление в&nbsp;Бишкеке отключат на&nbsp;следующей неделе&nbsp;&mdash; мэрия Отопление в Бишкеке отключат на следующей неделе — мэрия
Бизнес
Жилье мечты&nbsp;&mdash; как быстро его купить или построить Жилье мечты — как быстро его купить или построить
Регистрация на&nbsp;ОРТ: как быстро оплатить взнос через MegaPay Регистрация на ОРТ: как быстро оплатить взнос через MegaPay
Spring Festival в&nbsp;Royal Central Park: более 5&nbsp;тысяч гостей и&nbsp;фейерверк-шоу Spring Festival в Royal Central Park: более 5 тысяч гостей и фейерверк-шоу
Весна в&nbsp;Бишкек приходит вместе с&nbsp;Ноорузом Весна в Бишкек приходит вместе с Ноорузом
24 марта, вторник
23:35
Для навигации. Китай вывел на околоземную орбиту группу спутников CentiSpace-2 Для навигации. Китай вывел на околоземную орбиту группу...
23:14
Национальной футбольной академии Кыргызстана присвоен статус талантов FIFA
22:40
22:23
На сайте мэрии Бишкека теперь можно узнать, какие улицы будут ремонтировать
22:05
В Бишкеке строят школу на свайном фундаменте