Северную объездную дорогу в Бишкеке сделают шестиполосной

Под Бишкеком продолжаются работы по реконструкции Северной объездной автодороги. Об этом сообщает Минтранс.

По его данным, проезжую часть расширят до шести полос. Ширина каждой составит 3,75 метра.

Строительные работы ведутся на участках Алматы — Бишкек — Ташкент и Бишкек — Нарын — Торугарт. Для реализации проекта задействованы 537 рабочих и 243 единицы специальной техники.

На текущий момент завершен монтаж пролетных плит на мосту через реку Нооруз. На мосту через канал выполнены работы по установке опорных конструкций, ведется подготовка к выравниванию дорожного основания.

Также продолжаются работы по вырубке придорожных насаждений, очистке территории и вывозу непригодных материалов. Параллельно проводится ямочный ремонт на основном участке дороги и устанавливаются водопропускные трубы.

В Минтрансе добавили, что реконструкция осуществляется в соответствии с утвержденным графиком.