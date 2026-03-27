Объездную дорогу в Чолпон-Ате завершат к Играм кочевников и саммиту ШОС

В Чолпон-Ате строят объездную дорогу протяженностью 15,64 километра планируют завершить к Всемирным играм кочевников и саммиту ШОС. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и коммуникаций.

По данным ведомства, проект предусматривает строительство четырехполосной дороги. Работы ведутся с параллельным выполнением проектирования и строительства, финансирование осуществляется за счет государственных капвложений.

В настоящее время проводятся земляные работы, вывоз лишнего грунта, демонтаж, а также подготовка железобетонных конструкций. Кроме того, рядом планируют установить асфальтобетонный завод.

Для своевременного завершения проекта заключен контракт с подрядной компанией China Road and Bridge Corporation.

В министерстве добавили, что реализация проекта позволит снизить транспортную нагрузку в городе, обеспечить проведение международных мероприятий на высоком уровне и улучшить дорожную инфраструктуру региона.