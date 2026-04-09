Общество

Строительство восточной объездной дороги в Бишкеке. Снесут 12 домов

Мэр города Бишкек Айбек Джунушалиев встретился с жителями жилого массива «Осмон Ата», чьи участки и дома подпадают под строительство восточной объездной дороги. Об этом сообщает муниципалитет.

По 12 домам, подпадающим под снос, принято решение о выплате компенсации их собственникам. По земельным участкам будет проведена мена с целью предоставления владельцам равноценной земли или альтернативных вариантов в установленном порядке.

Ориентировочная протяженность дороги 16,2 километра. В рамках проекта государственный партнер обеспечит отвод земель общей площадью около 79,8 гектара, включая 64,8 гектара — под строительство дороги; 15 гектаров — под пункты взимания платы и сопутствующую инфраструктуру.

Реализация проекта направлена на снижение транспортной нагрузки на улицы города, перераспределение транзитного транспорта, улучшение экологической ситуации, повышение пропускной способности транспортной системы столицы.

Фото мэрии Бишкека
Фото мэрии Бишкека

Для удобного соединения восточной объездной дороги с существующей дорожной сетью планируется строительство примыкающих участков.

Проект включает четыре ключевых магистральных улицы:

  • улица Сухэ-Батора — от улицы Ауэзова до примыкания к новой дороге;
  • улица Жукеева-Пудовкина — от улицы Аалы Токомбаева до улицы Балык Кумара;
  • Путепроводная (улица Льва Толстого) — от улицы Ауэзова до примыкания к новой дороге;
  • улица Ахунбаева — от улицы Ауэзова до примыкания к новой дороге.

Реализация этих участков позволит создать новые магистральные направления городского значения, обеспечить удобный доступ жителей к новой инфраструктуре, создать альтернативные маршруты движения и перераспределить транспортные потоки, снижая нагрузку на существующую сеть.

В совокупности с восточной объездной дорогой эти меры обеспечат комплексное развитие транспортной инфраструктуры столицы и станут основой для устойчивого снижения транспортных заторов.
