Строительство восточной объездной дороги в Бишкеке. Снесут 12 домов

Мэр города Бишкек Айбек Джунушалиев встретился с жителями жилого массива «Осмон Ата», чьи участки и дома подпадают под строительство восточной объездной дороги. Об этом сообщает муниципалитет.
По 12 домам, подпадающим под снос, принято решение о выплате компенсации их собственникам. По земельным участкам будет проведена мена с целью предоставления владельцам равноценной земли или альтернативных вариантов в установленном порядке.
Ориентировочная протяженность дороги 16,2 километра. В рамках проекта государственный партнер обеспечит отвод земель общей площадью около 79,8 гектара, включая 64,8 гектара — под строительство дороги; 15 гектаров — под пункты взимания платы и сопутствующую инфраструктуру.
Реализация проекта направлена на снижение транспортной нагрузки на улицы города, перераспределение транзитного транспорта, улучшение экологической ситуации, повышение пропускной способности транспортной системы столицы.
Для удобного соединения восточной объездной дороги с существующей дорожной сетью планируется строительство примыкающих участков.
Проект включает четыре ключевых магистральных улицы:
- улица Сухэ-Батора — от улицы Ауэзова до примыкания к новой дороге;
- улица Жукеева-Пудовкина — от улицы Аалы Токомбаева до улицы Балык Кумара;
- Путепроводная (улица Льва Толстого) — от улицы Ауэзова до примыкания к новой дороге;
- улица Ахунбаева — от улицы Ауэзова до примыкания к новой дороге.
Реализация этих участков позволит создать новые магистральные направления городского значения, обеспечить удобный доступ жителей к новой инфраструктуре, создать альтернативные маршруты движения и перераспределить транспортные потоки, снижая нагрузку на существующую сеть.
В совокупности с восточной объездной дорогой эти меры обеспечат комплексное развитие транспортной инфраструктуры столицы и станут основой для устойчивого снижения транспортных заторов.