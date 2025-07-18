В Кыргызстане подорожали основные продукты питания

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики 16 июля 2025 года провело мониторинг цен на основные продовольственные товары — хлебобулочные изделия, картофель, овощи, фрукты, мясо, молоко, сахар, яйца, растительное масло и другие.
В Кыргызской Республике рост цен отмечен на:
- яйца — на 0,6 процента (0,5 сома),
- баранина — на 0,6 процента (3,75 сома),
- говядина — на 0,5 процента (3,13 сома),
- сахар — на 0,5 процента (0,38 сома),
- морковь — на 0,4 процента (0,25 сома),
- растительное масло — на 0,3 процента (0,5 сома),
- макаронные изделия (рожки) — на 0,1 процента (0,7 сома).
Снижение цен отмечено на:
- картофель — на 3,7 процента (-1,69 сома),
- мука пшеничная 1 сорта (местная) — на 0,3 процента (-0,10 сома),
- мука пшеничная 1 сорта (импортная) — на 0,3 процента (-0,13 сома),
- рис — на 0,2 процента (-0,31 сома).