Кыргызстан планирует экспорт экологически чистой продукции в Китай

Торговый представитель Кыргызстана в Китае Жусубали Торомаматов на встрече с руководством Chengdu International Trade Group обсудил возможности поставок отечественной экопродукции, развитие логистики и расширение двустороннего торгово-экономического сотрудничества, подтвердив взаимную заинтересованность сторон в дальнейшем диалоге.

По данным пресс-службы Министерства экономики и коммерции, в ходе встречи стороны детально обсудили перспективы импорта высококачественной экологически чистой продукции из Кыргызстана на рынок города Чэнду с использованием логистического и инфраструктурного потенциала корпорации.

Торговый представитель КР проинформировал китайских партнеров о наиболее перспективных направлениях двустороннего сотрудничества и призвал рассматривать Кыргызстан в качестве надежного поставщика высококачественной продукции на рынок КНР.

Обслуживание промышленного сектора: обеспечение импорта сырьевых ресурсов и содействие экспорту готовой продукции местных производителей, включая электронику и автомобильные компоненты.

Стимулирование потребительского рынка: создание распределительных центров для импортных товаров категории «премиум» и укрепление позиций Чэнду как центра международного потребления.

Развитие новых драйверов внешней торговли: активизация трансграничной электронной коммерции, развитие цифровой и «зеленой» торговли.

В рамках переговоров китайская сторона представила ключевые направления деятельности корпорации, которая обеспечивает реализацию стратегических задач в трех основных сферах.

По итогам встречи стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем развитии диалога и договорились продолжить консультации по вопросам расширения торгово-экономического сотрудничества.