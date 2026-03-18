Экономика

Кыргызстан планирует экспорт экологически чистой продукции в Китай

Торговый представитель Кыргызстана в Китае Жусубали Торомаматов на встрече с руководством Chengdu International Trade Group обсудил возможности поставок отечественной экопродукции, развитие логистики и расширение двустороннего торгово-экономического сотрудничества, подтвердив взаимную заинтересованность сторон в дальнейшем диалоге.

По данным пресс-службы Министерства экономики и коммерции, в ходе встречи стороны детально обсудили перспективы импорта высококачественной экологически чистой продукции из Кыргызстана на рынок города Чэнду с использованием логистического и инфраструктурного потенциала корпорации.

Торговый представитель КР проинформировал китайских партнеров о наиболее перспективных направлениях двустороннего сотрудничества и призвал рассматривать Кыргызстан в качестве надежного поставщика высококачественной продукции на рынок КНР.

В рамках переговоров китайская сторона представила ключевые направления деятельности корпорации, которая обеспечивает реализацию стратегических задач в трех основных сферах.

  • Обслуживание промышленного сектора: обеспечение импорта сырьевых ресурсов и содействие экспорту готовой продукции местных производителей, включая электронику и автомобильные компоненты.
  • Стимулирование потребительского рынка: создание распределительных центров для импортных товаров категории «премиум» и укрепление позиций Чэнду как центра международного потребления.
  • Развитие новых драйверов внешней торговли: активизация трансграничной электронной коммерции, развитие цифровой и «зеленой» торговли.

По итогам встречи стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем развитии диалога и договорились продолжить консультации по вопросам расширения торгово-экономического сотрудничества.
Материалы по теме
Дешевле на 4 сома: китайский картофель заполнил рынки Кыргызстана
Лю Цзянпин: КНР никогда не требовала от КР первой ввести безвизовый режим
В Китае открыли Институт глобального развития: учить чиновников из разных стран
В китайском Чэнду планируют открыть Торговый дом Кыргызстана
Долетят до Китая. Япония объявила о развертывании дальнобойных ракет
В Кыргызстане зафиксировано землетрясение силой 3,5 балла
Зампред кабмина потребовал жестко контролировать цены на продукты
Китай обогнал США по числу долларовых миллиардеров
Китай создал первый в мире беспилотник из бамбука
Блокировка Ормузского пролива. В КНР приказали приостановить экспорт бензина
Популярные новости
Евро и&nbsp;рубль продолжают дешеветь. Курс валют на&nbsp;16&nbsp;марта Евро и рубль продолжают дешеветь. Курс валют на 16 марта
Российский рубль и&nbsp;евро продолжают дешеветь. Курс валют на&nbsp;17&nbsp;марта Российский рубль и евро продолжают дешеветь. Курс валют на 17 марта
Зарплата растет, цены не&nbsp;отстают: инфляция в&nbsp;Кыргызстане&nbsp;&mdash; почти 2&nbsp;процента Зарплата растет, цены не отстают: инфляция в Кыргызстане — почти 2 процента
Цена нефти может вырасти до&nbsp;$215 за&nbsp;баррель&nbsp;&mdash; WSJ Цена нефти может вырасти до $215 за баррель — WSJ
Бизнес
Beeline продолжает поддерживать кыргызский кинематограф Beeline продолжает поддерживать кыргызский кинематограф
Успейте внести фитр-садака: в&nbsp;MegaPay это можно сделать за&nbsp;несколько минут Успейте внести фитр-садака: в MegaPay это можно сделать за несколько минут
Весенний фестиваль в&nbsp;Royal Central Park&nbsp;&mdash; празднование Нооруза 22&nbsp;марта Весенний фестиваль в Royal Central Park — празднование Нооруза 22 марта
Для себя любимой: как женщинам начать копить без стресса Для себя любимой: как женщинам начать копить без стресса
