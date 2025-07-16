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Экономика

В НЭСК объяснили причины отключения электроэнергии в жилом доме в Бишкеке

В связи с появившимися в социальных сетях видео и сообщениями об отключении электроэнергии в многоэтажном жилом доме № 81 по улице Масалиева в Бишкеке столичное предприятие электрических сетей прокомментировало ситуацию.

По информации пресс-службы НЭСК, жилой дом был построен строительной компанией ОсОО KG Group. Между Бишкекской ПЭС и ОсОО KG Group был заключен контракт на снабжение электроэнергией, по которому компания оплачивает услуги по тарифу промышленных потребителей — 3,34 сома за киловатт-час.

«На данный момент строительство дома завершено, однако он не сдан в эксплуатацию в установленном порядке, вследствие чего жильцы не имеют документов на собственность и заключить индивидуальные договоры на электроснабжение с каждым жителем невозможно», — отметили в пресс-службе.

С начала 2025 года у застройщика возникла значительная дебиторская задолженность за потребленную электроэнергию. Несмотря на неоднократные уведомления и обещания погасить долги, оплата производилась частично и не в полном объеме.

По состоянию на 1 июля 2025 года сумма задолженности составила 2,719 миллиона сомов. В связи с этим 15 июля Бишкек ПЭС был вынужден приостановить подачу электроэнергии в дом.

Кроме того, ОсОО KG Group строит жилые дома по адресам улица Токтоналиева, 86 и улица Абая, 7-а, которые также не сданы в эксплуатацию. Однако в этих домах жители оплачивают электроэнергию своевременно и задолженностей у них нет.

НЭСК просит жителей и общественность учитывать, что возобновление электроснабжения возможно только после полного погашения задолженности и выполнения необходимых процедур по оформлению домов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/336408/
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