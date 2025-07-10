Курс биткоина достиг рекордной отметки в $112 тысяч. Об этом свидетельствуют данные площадки Binance.

9 июля цена биткоина на бирже Coinbase достигла $112 тысяч 152, на крупнейшей криптобирже Binance — $111 тысяч 999. Курс криптовалюты поднялся выше прошлого ценового максимума, который был достигнут 22 мая.

Капитализация биткоина превысила $2,17 триллиона, что делает его наряду с ценными бумагами Alphabet (Google) пятым по величине торгуемым активом в мире.

Ранее сообщалось, что «спящие» биткоины на $2,18 миллиарда активировались после 14 лет молчания.