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Экономика

Курс биткоина достиг очередной рекордной отметки — $112 тысяч

Курс биткоина достиг рекордной отметки в $112 тысяч. Об этом свидетельствуют данные площадки Binance.

9 июля цена биткоина на бирже Coinbase достигла $112 тысяч 152, на крупнейшей криптобирже Binance — $111 тысяч 999. Курс криптовалюты поднялся выше прошлого ценового максимума, который был достигнут 22 мая.

Капитализация биткоина превысила $2,17 триллиона, что делает его наряду с ценными бумагами Alphabet (Google) пятым по величине торгуемым активом в мире.

Ранее сообщалось, что «спящие» биткоины на $2,18 миллиарда активировались после 14 лет молчания.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/335759/
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