14:24
USD 87.45
EUR 100.75
RUB 1.09
Экономика

Биткоин продолжает падение

Биткоин продолжает падение. Об этом свидетельствуют данные криптовалютной биржи Binance.

Цена биткоина упала ниже $85 тысяч 500. Падение курса биткоина стало частью более широкого спада на рынке криптовалют.  

Старейшая в мире криптовалюта также привела к падению котировок. Трейдеры, которые активно инвестируют в акции, связанные с искусственным интеллектом, как правило, также держат биткоины.

Аналитики отмечают, что на падение биткоина влияет сразу несколько факторов: на биржи массово выходят старые кошельки с десятками тысяч BTC (биткоин), а ликвидность тонкая. 
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/351795/
просмотров: 452
Версия для печати
Материалы по теме
Биткоин упал ниже $90 тысяч
В Британии криптокоролеву из Китая приговорили к почти 12 годам тюрьмы
Цифровой сом и стейблкоин KGST: Садыр Жапаров и Binance обсуждают криптобудущее
Биткоин снова побил исторический рекорд, превысив отметку $125 тысяч
Биткоин установил новый исторический максимум, превысив отметку в $124,48 тысячи
Биткоин установил новый исторический рекорд — $123 тысячи 556
Рекорды продолжаются. Стоимость биткоина впервые поднялась выше $120 тысяч
Курс биткоина снова бьет исторические рекорды, превысив $116 тысяч
Курс биткоина достиг очередной рекордной отметки — $112 тысяч
Московская биржа с 10 июня начнет рассчитывать и публиковать индекс биткоина
Популярные новости
Продукты дорожают, тарифы растут. На&nbsp;что цены в&nbsp;Кыргызстане выросли больше всего Продукты дорожают, тарифы растут. На что цены в Кыргызстане выросли больше всего
Бизнес Казахстана нервничает, а&nbsp;в&nbsp;Кыргызстане говорят об&nbsp;окне возможностей Бизнес Казахстана нервничает, а в Кыргызстане говорят об окне возможностей
В&nbsp;Кыргызстане выпустили 50&nbsp;миллионов токенов USDKG, обеспеченных золотом В Кыргызстане выпустили 50 миллионов токенов USDKG, обеспеченных золотом
Ослабление сома продолжается, стабилен только доллар. Курс валют на&nbsp;17&nbsp;ноября Ослабление сома продолжается, стабилен только доллар. Курс валют на 17 ноября
Бизнес
&laquo;Айыл Банк&raquo; и&nbsp;Гарантийный фонд расширяют доступ к&nbsp;исламскому финансированию «Айыл Банк» и Гарантийный фонд расширяют доступ к исламскому финансированию
&laquo;Черная пятница&raquo;: история самого выгодного дня года и&nbsp;лайфхаки для подготовки «Черная пятница»: история самого выгодного дня года и лайфхаки для подготовки
MIX от&nbsp;MEGA: максимум свободы и&nbsp;удобства в&nbsp;одном тарифе MIX от MEGA: максимум свободы и удобства в одном тарифе
Как выбрать кольцо с&nbsp;желтым бриллиантом: полное руководство Как выбрать кольцо с желтым бриллиантом: полное руководство
21 ноября, пятница
14:18
Перенос столицы Ирана. Президент назвал это вынужденной мерой Перенос столицы Ирана. Президент назвал это вынужденной...
14:17
Счетная палата выявила нарушения на 210 миллионов сомов в системе МЧС
14:15
«Айыл Банк» и Гарантийный фонд расширяют доступ к исламскому финансированию
14:08
«Черная пятница»: история самого выгодного дня года и лайфхаки для подготовки
13:52
В Бишкеке скорая не могла попасть к ребенку с эпилепсией из-за закрытых ворот