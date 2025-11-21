Биткоин продолжает падение. Об этом свидетельствуют данные криптовалютной биржи Binance.

Цена биткоина упала ниже $85 тысяч 500. Падение курса биткоина стало частью более широкого спада на рынке криптовалют.

Старейшая в мире криптовалюта также привела к падению котировок. Трейдеры, которые активно инвестируют в акции, связанные с искусственным интеллектом, как правило, также держат биткоины.

Аналитики отмечают, что на падение биткоина влияет сразу несколько факторов: на биржи массово выходят старые кошельки с десятками тысяч BTC (биткоин), а ликвидность тонкая.