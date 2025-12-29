Стоимость биткоина превысила $90 тысяч

Сегодня биткоин превысил $90 тысяч, но затем откатился назад, к $87 тысячам, пишет Forbes.ru.

Криптовалюта не поддержала «ралли Санта-Клауса», которое началось на американском рынке акций, отмечает Bloomberg. Тем не менее часть инвесторов ожидает роста криптовалюты, судя по ситуации с фьючерсами, указывают аналитики.

Курс биткоина в ходе торгов сегодня превысил $90 тысяч, следует из торговых данных. На пике стоимость криптовалюты достигла $90 тысяч 378,3. К 15.44 по московскому времени биткоин перешел к падению и торговался в районе $87 тысяч 313 (-0,6 процента).

Рост биткоина сегодня связан с розничными трейдерами, которые наращивают позиции во фьючерсах, указывает директор по инвестициям криптоказначейской компании ReserveOne Себастьян Беа. По сведениям CryptoQuant, ставка финансирования биткоина достигла максимума с 18 октября: это один из ключевых индикаторов настроений на крипторынке, и он говорит о том, что инвесторы ожидают роста, пишет Bloomberg.