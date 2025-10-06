09:53
Биткоин снова побил исторический рекорд, превысив отметку $125 тысяч

Биткоин снова побил исторический рекорд, превысив отметку $125 тысяч. Об этом свидетельствуют данные криптовалютной биржи Binance.

Цена монеты превысила отметку $125 тысяч 708 на бирже в паре со стейблоином USDT. На американской криптобирже Coinbase стоимость превысила $125 тысяч 725 в паре к доллару.

Утром 5 октября стоимость биткоина достигла $124,9 тысячи, увеличившись на 1,97 процента. Спустя три минуты цена выросла до $125,18 тысячи, что соответствует приросту на 2,06 процента.

Предыдущий рекорд зафиксирован 14 августа 2025 года, когда курс криптовалюты составлял $124,47 тысячи.
