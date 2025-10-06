Цифровой сом и стейблкоин KGST: Садыр Жапаров и Binance обсуждают криптобудущее

Президент Садыр Жапаров встретился с глобальным директором по маркетингу компании Binance Рейчел Конлан. Как сообщили в пресс-службе главы государства, стороны обсудили актуальные вопросы развития цифровой экономики.

Садыр Жапаров рассказал, что секретариат Национального совета по развитию сферы виртуальных активов и блокчейн-технологий работает над выпуском нового цифрового актива KGST, который будет привязан к национальной валюте — сому.

Читайте по теме Крипторезерв Кыргызстана: шаг в будущее или ящик Пандоры для экономики?

«Совместно с Национальным банком идет работа над проектом цифрового сома — государственной электронной валюты. Демоверсия платформы уже функционирует в тестовом режиме. В ближайшее время запланировано ее испытание с использованием реальных данных. В перспективе предусмотрена интеграция цифрового сома с KGST для расширения применения внутри страны и в международных расчетах», — сказал он.

Рейчел Конлан отметила, что широкая партнерская сеть и значительная база пользователей Binance могут содействовать продвижению проекта.

По итогам встречи стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем углублении сотрудничества, обмене опытом и поддержке инициатив.