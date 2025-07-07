Минстрой подвел итоги первого этапа реформ в строительной отрасли

В Министерстве архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства подвели итоги первого этапа реформ в строительной отрасли в рамках 100-дневного правительственного акселератора.

В ведомстве отчитались об упрощении некоторых вопросов для удобства граждан страны. Например, сроки получения разрешений на строительство были сокращены:

по общему механизму — от 180 до 60 рабочих дней;

по упрощенному механизму — от 90 до 30 рабочих дней;

по упрощенному механизму — сокращено до 20 рабочих дней.

Сроки проведения экологической экспертизы для строительства также сокращены:

для объектов I степени опасности — до 40 рабочих дней;

для объектов II степени опасности — до 20 рабочих дней;

для объектов III степени опасности — сокращено до 10 рабочих дней.

Срок экологической экспертизы сокращен с 90 до 10 рабочих дней.

В Минстрое подчеркивают, что эти изменения позволят ускорить реализацию инвестиционных и инфраструктурных проектов в КР.