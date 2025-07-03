Пропускную способность грузовиков на приграничных пунктах обсудили КР и РК

Второе заседание казахстанско-кыргызской рабочей группы по сотрудничеству в области сельского хозяйства прошло в Астане под сопредседательством вице-министра сельского хозяйства Казахстана Баглана Бекбауова и заместителя министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызстана Самата Насирдинова. Об этом сообщает Министерство торговли и интеграции РК.

В числе других рассмотрены меры по увеличению пропускной способности грузового автотранспорта на приграничных пунктах пропуска.

Отмечается, что в целях наращивания поставок казахстанской пшеницы стороны договорились проработать вопрос железнодорожных тарифов с привлечением заинтересованных организаций.

Также было достигнуто соглашение о содействии подписанию в течение одного месяца меморандума о взаимных поставках сельскохозяйственной продукции между ОАО «Кыргыз-Агрохолдинг» и АО «Центр развития торговой политики QazTrade.

По итогам заседания подписан соответствующий протокол, закрепляющий достигнутые договоренности.