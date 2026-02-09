13:08
В Кыргызстане срок получения разрешений на перевозки в КНР сократили в 144 раза

В Кыргызстане в 2025 году в рамках программы «Правительственные акселераторы» инициировали 12 реформ, направленных на решение острых социально-экономических проблем. Все проекты достигли поставленных целей, сообщила пресс-служба администрации президента.

Цифровизация перевозок в Китай

Одной из ключевых реформ стало упрощение выдачи разрешений на автомобильные перевозки в КНР. Раньше из-за отсутствия цифрового обмена данными перевозчики тратили на получение бумажного бланка до 24 часов. В прошлом году страны обменялись 130 тысячами разрешений.

Специалисты разработали систему e-Permit и внедрили онлайн-заявки через платформу «Тундук». Теперь процесс занимает 10 минут вместо суток. Оплату принимают через электронные кошельки.

Контроль на границах ЕАЭС

Вторая важная реформа упростила транспортный контроль на границах стран ЕАЭС. За 100 дней ответственные органы наладили электронный обмен данными, избавив бизнес от необходимости предъявлять бумажные документы.

Внедрение цифровых разрешений на каботажные перевозки и автоматизация проверок значительно сократили время пересечения границы. Это устранило системные административные барьеры для логистических компаний.

Глава кабинета министров Адылбек Касымалиев поручил продолжить мониторинг исполнения реализованных реформ.
