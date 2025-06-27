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Экономика

О приоритетах Госпрограммы развития регионов КР рассказали в Минэкономики

Госпрограмма комплексного социально-экономического развития регионов, принятая в марте 2025 года, рассчитана на 20 лет и будет обновляться каждые пять лет. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщила завотделом управления политики развития регионов Министерства экономики и коммерции Нурия Момункулова.

По ее словам, основная цель программы — создание условий для устойчивого развития регионов за счет эффективного управления.

Предусмотрено четыре приоритетных направления:

  • развитие урбанизированных территорий как драйверов роста;
  • развитие территорий особого внимания;
  • механизмы пространственного управления;
  • совершенствование системы управления развитием регионов. 

По первому приоритету стоит задача по развитию Бишкека и Оша, формированию территорий опережающего развития (с льготными преференциями для ускоренного развития). Там создадут индустриальные парки, промышленные кластеры, где будут выдавать промышленную ипотеку и так далее.

«По второму приоритету имеется в виду развитие сельскохозяйственных айыльных аймаков, приграничных, высокогорных и труднодоступных территорий. Для этого подготовят отдельную программу до 2030 года. Создана комиссия по ее разработке. Кроме того, разработают программы устойчивого развития внутреннего туризма и программы финансирования субъектов молодежного предпринимательства», — сказала Нурия Момункулова.

По третьему приоритету предусмотрено создание платформы для анализа, планирования местного развития и автоматизации процессов управления территориями. Для этого примут национальную и региональные пространственные схемы, цифровые карты.

В рамках четвертого приоритета разработают проект закона о комплексном планировании и пространственном управлении.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/334425/
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