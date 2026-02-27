18:33
Заводы, кластеры, дороги. Как будут развивать регионы КР в 2026 году

Заведующая отделом планирования, анализа и оценки развития регионов Министерства экономики и коммерции КР Нурия Момункулова рассказала в эфире «Биринчи радио» о планах по развитию регионов Кыргызстана в 2026 году.

Она напомнила, что госпрограмма комплексного социально-экономического развития регионов, принятая в марте 2025 года, рассчитана на 20 лет и будет обновляться каждые пять лет.

Основная цель программы — сокращение межрегиональной диспропорции, формирование устойчивых, экономически активных регионов, повышение уровня жизни населения.

Программа направлена не только на развитие инфраструктуры, но и на создание новых рабочих мест, поддержку предпринимательства и повышение потенциала органов местного самоуправления. В ее рамках утверждена специализация каждого района и области.

На 2026 год планируется строительство:

  • санитарного полигона в городе Оше,
  • трех Rest Point,
  • кирпичного завода в Ошской области,
  • завода по производству удобрений в Ноокатском районе;

создание:

  • торгово-сервисных кооперативов,
  • торгово-логистических центров,
  • кластера осетровых в Токтогульском районе Джалал-Абадской области и других объектов.

Также будут реализованы проекты по улучшению дорожной инфраструктуры, строительству въездных групп населенных пунктов.

Кроме того, предусмотрена разработка госпрограммы развития приграничных, высокогорных и труднодоступных территорий до 2030 года; программа развития устойчивого внутреннего туризма, а также разработка программы финансирования субъектов молодежного предпринимательства.
