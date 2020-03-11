О приграничных вопросах рассказал Сооронбай Жээнбеков жителям Лейлекского района

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков сегодня, во второй день рабочей поездки в Баткенскую область, в городе Исфане встречается с жителями Лейлекского района и города Сулюкты. Об этом сообщила его пресс-служба.

По ее данным, глава государства подчеркнул, что вопросы Баткенской области и приграничного Лейлекского района в частности занимают особое место в его президентской деятельности. Социально-экономическому развитию региона уделяется особое внимание со стороны государства.

Он рассказал местным жителям об основных направлениях по реализации государственной политики регионального развития. Подробно остановился на мерах по улучшению инвестиционного климата страны, поддержке бизнеса на местах, сельскохозяйственных товаропроизводителей, автоматизации деятельности налоговых и таможенных органов, расширению отечественного экспортного потенциала.

Фото пресс-службы президента КР. Сооронбай Жээнбеков встречается с жителями Лейлекского района и города Сулюкты

Сооронбай Жээнбеков рассказал о мерах по решению приграничных вопросов, повышению пограничной безопасности, реализации ирригационных проектов, проектов по обеспечению населения чистой питьевой водой, проектов в сфере энергетики, здравоохранения, образования.

Коснулся и проектов, реализуемых во всех регионах в рамках цифровизации страны.