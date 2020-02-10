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Власть

Мухаммедкалый Абылгазиев: Чуйская область должна стать лидером развития

«Чуйская область должна быть лидером социально-экономического развития», — заявил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев на коллегии полномочного представительства в регионе.

Глава кабмина отметил, что показатели у области средние. Но при это здесь есть все возможности для реализации проектов в социально-экономической сфере, в области культуры и туризма. 

Приоритетными направлениями для Чуйской области я считаю сельское хозяйство, развитие перерабатывающей промышленности и туризм.

Мухаммедкалый Абылгазиев 

«Планируется открыть кредитную линию по поддержке туристической деятельности. Кроме того, важно обратить внимание на развитие и поддержку племенных хозяйств. Чуйская область могла бы стать лидером практически по всем направлениям, однако, к сожалению, прилагается недостаточно усилий для развития потенциала региона», — подчеркнул премьер-министр.

Он обратил внимание, что сегодня только 5 процентов туристов отдыхают в Чуйской области. Глава правительства уверен, что местным органам власти надо активизировать работу по привлечению инвестиций в туристические и другие направления деятельности.

«Основной поток внутренних мигрантов проживает именно в Чуйской области. У некоторых детей мигрантов нет документов. Это лишает их возможности получать социальные пособия и пользоваться госуслугами. Этот год в том числе является годом поддержки детей. Важно решить все вопросы по документированию и выявлению детей, нуждающихся в государственной социальной помощи. Необходимо уделить внимание вопросам сокращения материнской и младенческой смертности», — заключил Мухаммедкалый Абылгазиев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/143196/
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