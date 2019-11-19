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Власть

Количество дотационных районов в Кыргызстане уменьшат

В Кыргызстане потенциал местных бюджетов повысят. Об этом на форуме развития высокого уровня «Ускорение реформ для устойчивого развития» заявил президент Сооронбай Жээнбеков.

По его словам, Кыргызстан намерен провести реформу межбюджетных отношений, повысив потенциал местных бюджетов. Акцент сделают на уменьшение дотационных районов.

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«Адресно поддерживая двадцать городов — точек роста, важным направлением станет создание в них индустриальных парков и промышленных кластеров. Мы дадим импульс реализации на местах перспективных устойчивых проектов. Через специализацию каждого региона усилим его конкурентоспособность на внутреннем и внешнем рынке», — рассказал глава государства.

Сооронбай Жээнбеков отметил, что идет полномасштабная работа по развитию регионов с использованием всех внутренних резервов.

«Кыргызско-Российский фонд, «Айыл банк», «РСК банк» раньше не обращали особого внимания на регионы, а теперь 80 процентов их средств направляют на сельскую местность. Гарантийный фонд также отдает приоритет региональным проектам», — сообщил президент.

В форуме участвуют доноры. Первая встреча президента с представителями международных организаций и финансовых институтов состоялась в 2018 году.
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