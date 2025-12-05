Кабинет министров Кыргызстана принял постановление о введении единого порядка отбора и финансирования инициатив местных сообществ.

Постановлением утвержден Порядок выбора и субсидирования проектов местных сообществ, который определяет, как жители могут предлагать идеи, как их будут оценивать и по каким критериям — финансировать из фондов развития регионов.

Фото из интернета. Кабмин утвердил правила субсидирования инициатив местных сообществ

Кроме того, внесены изменения в Программу субсидирования местных инициатив на 2024-2027 годы. В документе уточнены механизмы:

подачи, обсуждения и предварительного отбора инициатив;

критериев оценки проектов;

участия органов местного самоуправления;

проведения мониторинга и общественного контроля;

возврата собранных средств или их повторного использования при неосуществлении проекта.

Впервые прописана необходимость разработки нормативных актов, регулирующих весь проектный цикл — от подачи инициативы жителями до оценки ее влияния на развитие территории после завершения реализации.

Также определены два типа муниципалитетов, которым государство окажет консультационную поддержку.

В первую группу вошли города и айыльные аймаки без бюджетного дефицита, не получающие выравнивающих трансфертов и имеющие опыт реализации местных проектов. Им помогут подготовить заявки на финансирование из фондов развития регионов в 2025-2026 годах. Вторая группа получит поддержку в 2027-м.

Постановление вступает в силу через 10 дней.