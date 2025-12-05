13:50
USD 87.45
EUR 102.12
RUB 1.13
Общество

Кабмин утвердил правила субсидирования инициатив местных сообществ

Кабинет министров Кыргызстана принял постановление о введении единого порядка отбора и финансирования инициатив местных сообществ.

Постановлением утвержден Порядок выбора и субсидирования проектов местных сообществ, который определяет, как жители могут предлагать идеи, как их будут оценивать и по каким критериям — финансировать из фондов развития регионов.

из интернета
Фото из интернета. Кабмин утвердил правила субсидирования инициатив местных сообществ

Кроме того, внесены изменения в Программу субсидирования местных инициатив на 2024-2027 годы. В документе уточнены механизмы:

  • подачи, обсуждения и предварительного отбора инициатив;
  • критериев оценки проектов;
  • участия органов местного самоуправления;
  • проведения мониторинга и общественного контроля;
  • возврата собранных средств или их повторного использования при неосуществлении проекта.

Впервые прописана необходимость разработки нормативных актов, регулирующих весь проектный цикл — от подачи инициативы жителями до оценки ее влияния на развитие территории после завершения реализации.

Также определены два типа муниципалитетов, которым государство окажет консультационную поддержку. 

В первую группу вошли города и айыльные аймаки без бюджетного дефицита, не получающие выравнивающих трансфертов и имеющие опыт реализации местных проектов. Им помогут подготовить заявки на финансирование из фондов развития регионов в 2025-2026 годах. Вторая группа получит поддержку в 2027-м.

Постановление вступает в силу через 10 дней. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/353514/
просмотров: 118
Версия для печати
Материалы по теме
Аманкан Кенжебаев назначен полпредом президента в Ошской области
На следующих парламентских выборах в КР хотят внедрить онлайн-голосование
Саммит ОДКБ в Бишкеке: лидеры подписали 15 ключевых документов
В Гвинее-Бисау произошел военный переворот, под стражу взяли президента
В столице Кыргызстана начался саммит ОДКБ
В Кыргызстане меняют порядок отбора и назначения судей: принят новый закон
Легенда бокса Казахстана стал президентом международной федерации World Boxing
Садыр Жапаров вводит новую должность для усиления борьбы с коррупцией в КР
Новый формат С5 + Азербайджан. Зачем Баку нужна Центральная Азия
В КР вводится новый закон о безопасности пищевой продукции «от поля до стола»
Популярные новости
Жители Земли в&nbsp;ночь на&nbsp;5&nbsp;декабря смогут увидеть последнее в&nbsp;этом году суперлуние Жители Земли в ночь на 5 декабря смогут увидеть последнее в этом году суперлуние
Прощай, Бишкек! Готовы&nbsp;ли вы&nbsp;уехать на&nbsp;джайлоо по&nbsp;совету замминистра? Опрос Прощай, Бишкек! Готовы ли вы уехать на джайлоо по совету замминистра? Опрос
Дан старт строительству альтернативного тоннеля &laquo;Келечек&raquo; на&nbsp;перевале Тоо-Ашуу Дан старт строительству альтернативного тоннеля «Келечек» на перевале Тоо-Ашуу
В&nbsp;Москве запретили объявления о&nbsp;найме только граждан Кыргызстана и&nbsp;Узбекистана В Москве запретили объявления о найме только граждан Кыргызстана и Узбекистана
Бизнес
&laquo;Оптима Банк&raquo;: Успейте принять участие в&nbsp;акции &laquo;Вперед за&nbsp;короной&raquo; «Оптима Банк»: Успейте принять участие в акции «Вперед за короной»
MIX&nbsp;&mdash; тариф, который подстраивается под вашу жизнь MIX — тариф, который подстраивается под вашу жизнь
Central Asia Capital и&nbsp;&laquo;Российская газета&raquo; подписали партнерское соглашение Central Asia Capital и «Российская газета» подписали партнерское соглашение
Кешбэк 5&nbsp;процентов от&nbsp;BAKAI&nbsp;&mdash; покупайте в&nbsp;супермаркетах весь декабрь выгоднее Кешбэк 5 процентов от BAKAI — покупайте в супермаркетах весь декабрь выгоднее
5 декабря, пятница
13:32
Золото Кыргызстана показали на сцене Binance Blockchain Week 2025 в Дубае Золото Кыргызстана показали на сцене Binance Blockchain...
13:30
Кабмин утвердил правила субсидирования инициатив местных сообществ
13:23
Эксперты обсудили безопасность и суверенитет ЦА в рамках ОДКБ
13:11
Экстремальная жара и засуха будут сдерживать экономическое развитие Кыргызстана
13:11
FIAS разрешила самбистам РФ и Беларуси выступать под национальными флагами