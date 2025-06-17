17:49
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Экономика

Кабмин Кыргызстана обновил методику оценки влияния законов на бизнес

Кабинет министров Кыргызстана изменил порядок анализа того, как нормативные правовые акты влияют на работу предпринимателей. Речь идет о методике, которая помогает оценивать, насколько новые законы и правила усложняют или облегчают ведение бизнеса в стране.

Теперь при подготовке временных законов сроком менее года особое внимание будет уделяться поддержке стабильности цен, реализации денежно-кредитной политики, а также обеспечению надежной и безопасной работы банков и платежных систем.

Также обновленная методика учитывает случаи форс-мажора — если наступают непредвиденные обстоятельства, которые требуют особых мер по регулированию бизнеса.

Кроме того, сокращен срок рассмотрения таких анализов — с 15 до 7 дней, что позволит быстрее реагировать на изменения и адаптировать законодательство под нужды предпринимателей.

Эти изменения вступят в силу 24 июня 2025 года.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/332949/
просмотров: 335
Версия для печати
Материалы по теме
Фонд развития предпринимательства за год удвоил выдачу кредитов бизнесу
Депутаты просят генпрокурора остановить отъем собственности у бизнеса
Кабмин решил ликвидировать Центр по исследованию информационной среды
Учитель из Кыргызстана купила более 50 компаний в Украине: расследование
В КР понимают озабоченность по поводу работы российских компаний — МИД РФ
Улучшение климата и привлечение инвестиций обсудил глава кабмина с бизнесом
ГНС интегрирует учетные системы с ЭТТН и ЭСФ: что это значит для бизнеса
Захлебнулись в бумагах. Внедрение системы ЭТТН обсудили бизнес и чиновники
На каких рынках Бишкека мясо продается дешевле всего, рассказали в Минсельхозе
Цены на продукты в Кыргызстане ниже, чем в соседних странах — Минсельхоз КР
Популярные новости
Налоги прощают, проверки отменяют: ГНС вводит льготы и&nbsp;предупреждает уклонистов Налоги прощают, проверки отменяют: ГНС вводит льготы и предупреждает уклонистов
Российский рубль и&nbsp;тенге заметно подешевели к&nbsp;сому. Курс валют на&nbsp;13&nbsp;июня Российский рубль и тенге заметно подешевели к сому. Курс валют на 13 июня
Цена на&nbsp;нефть после ударов Израиля по&nbsp;Ирану подскочила на&nbsp;7&nbsp;процентов Цена на нефть после ударов Израиля по Ирану подскочила на 7 процентов
Продуктовая корзина Бишкека на&nbsp;14&nbsp;июня. Что подорожало за&nbsp;неделю Продуктовая корзина Бишкека на 14 июня. Что подорожало за неделю
Бизнес
Плати картой O!Bank&nbsp;&mdash; пользуйся связью и&nbsp;интернетом&nbsp;О! бесплатно Плати картой O!Bank — пользуйся связью и интернетом О! бесплатно
Acıbadem: возвращение полноценной жизни благодаря трансплантации почки Acıbadem: возвращение полноценной жизни благодаря трансплантации почки
Впервые в&nbsp;Кыргызстане предприниматели могут открыть кассу онлайн Впервые в Кыргызстане предприниматели могут открыть кассу онлайн
MEGA взяла серебро в&nbsp;Dota 2&nbsp;и&nbsp;CS2&nbsp;на первом кибертурнире Gov.Games MEGA взяла серебро в Dota 2 и CS2 на первом кибертурнире Gov.Games
17 июня, вторник
17:45
Дональд Трамп распустил группу, разрабатывавшую меры давления на Россию и ЦА Дональд Трамп распустил группу, разрабатывавшую меры да...
17:04
В Узгене местные жители сняли необычное явление, похожее на торнадо
17:02
Лето, жара. Спасатели советуют купаться только на официальных пляжах
16:52
Посол Айбек Молдогазиев вручил верительные грамоты президенту США
16:47
Кабмин Кыргызстана обновил методику оценки влияния законов на бизнес