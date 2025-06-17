Кабмин Кыргызстана обновил методику оценки влияния законов на бизнес

Кабинет министров Кыргызстана изменил порядок анализа того, как нормативные правовые акты влияют на работу предпринимателей. Речь идет о методике, которая помогает оценивать, насколько новые законы и правила усложняют или облегчают ведение бизнеса в стране.

Теперь при подготовке временных законов сроком менее года особое внимание будет уделяться поддержке стабильности цен, реализации денежно-кредитной политики, а также обеспечению надежной и безопасной работы банков и платежных систем.

Также обновленная методика учитывает случаи форс-мажора — если наступают непредвиденные обстоятельства, которые требуют особых мер по регулированию бизнеса.

Кроме того, сокращен срок рассмотрения таких анализов — с 15 до 7 дней, что позволит быстрее реагировать на изменения и адаптировать законодательство под нужды предпринимателей.

Эти изменения вступят в силу 24 июня 2025 года.