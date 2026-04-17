В Бишкеке проведен мониторинг лабораторий молокоперерабатывающих предприятий

В Бишкеке и Чуйской области Службой ветеринарии, развития животноводства, пастбищ и кормов проведен мониторинг лабораторий молокоперерабатывающих предприятий, сообщает Минводсельпром.

По его данным, молочным предприятиям Чуйской области была оказана разъяснительная и практическая помощь по вопросам лабораторного контроля качества сырого молока. В частности, даны консультации по соблюдению требований технического регламента Таможенного союза 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции».

Особое внимание уделено определению остатков ветеринарных препаратов в лабораториях молокоперерабатывающих предприятий. В настоящее время в заводских лабораториях в основном проверяются отдельные виды антибиотиков — левомицетин, тетрациклин, стрептомицин и пенициллин. Остатки других антибиотиков (всего 75 видов) определяются в рамках государственного мониторинга в Центре ветеринарной диагностики и экспертизы.

Кроме того, в целях повышения эффективности деятельности лабораторий и приведения их в соответствие с международными требованиями отмечена необходимость прохождения аккредитации по стандарту IEC ISO 17025, а также даны соответствующие рекомендации.

Проведенный мониторинг направлен на обеспечение безопасности молочной продукции, повышение ее качества и защиту здоровья потребителей.
