Когда в Кыргызстан поедут туристы из Европы

С первых лет независимости Кыргызстан стали называть второй Швейцарией. Сходство с этой европейской страной действительно есть, и заключается оно прежде всего в уникальной природе. Горы, озера, пасторальные пейзажи зеленых лугов и живописных пешеходных троп привлекают туристов как в Швейцарию, так и в нашу республику. Но сравнивать туристическую отрасль КР и Швейцарии не совсем справедливо. Швейцария как туристически привлекательная точка на карте мира известна очень давно, а наша страна только делает свои первые шаги в индустрии. Но сейчас у центральноазиатской Швейцарии появился шанс резко продвинуть свою туристическую отрасль и даже стать локомотивом для всех соседних государств.

Цифры, которые говорят сами за себя

В прошлом году туризм в Кыргызстане занял почти 7 процентов в структуре ВВП и принес стране около $1 миллиарда дохода. Чтобы понимать, насколько это высокий показатель, достаточно сравнить туристическую отрасль с аграрным сектором. В последнем трудятся 700-800 тысяч человек, а в сфере туризма, включая кафе, рестораны и гостиницы, занято 80-90 тысяч. Но весь аграрный сектор — это около 10 процентов ВВП, или $1,5 миллиарда дохода. То есть производительность труда в туризме значительно выше, и «туристический» доллар весит раз в семь больше аграрного.

Согласно статистическим данным, в 2024-м республика приняла 8,6 миллиона туристов. То есть из расчета численности населения страны в 7,1 миллиона получается 1,2 туриста на каждого кыргызстанца. Это один из самых высоких показателей в регионе.

Для сравнения цифры прошлого года: Узбекистан: 8,2 миллиона туристов (население 37 миллионов) — один турист на четыре жителя;

Казахстан: 11,5 миллиона туристов (население 20,3 миллиона) — один турист на два казахстанца;

Таджикистан: 1,4 миллиона туристов (население 10,4 миллиона) — один на девять жителей.

А вот как обстоят дела с туристическими потоками в Европе: Германия — 36 миллионов туристов (на 83 миллиона жителей);

Италия — 65 миллионов (на 59 миллионов);

Франция — 100 миллионов (на 68 миллионов);

Турция — 60 миллионов (на 85 миллионов).

Однако сопоставлять туристический сектор Центральной Азии с европейским было бы нечестно. Там есть своя долгая история развития индустрии, давние рыночные отношения, позволявшие развиваться и саморегулироваться рынку туристических услуг. Центральная Азия как регион в целом и Кыргызстан в частности только начинает открываться западному потребителю, и для популяризации направления сделать предстоит еще очень много.

Внутренний туризм в Кыргызстане: скрытый потенциал и новая культура отдыха

Но не только о внешнем туризме стоит говорить, если в целом рассуждать о стратегии развития туристической отрасли. В последние годы устойчивый рост демонстрирует внутренний туризм. По неофициальным оценкам, от 3 до 5 миллионов кыргызстанцев ежегодно путешествуют по стране — на Иссык-Куль, в горные ущелья, на курорты и фестивали, горнолыжные базы.

Рост внутреннего туризма, практически круглогодичного, стал возможен потому, что растут доходы у формирующегося среднего класса, особенно среди городского населения. Кроме того, это положительные последствия ковидных ограничений 2020-2022 годов, выработавших привычку «отдыхать у себя дома».

Наконец, улучшилась сама туристическая инфраструктура — она стала доступнее и качественнее. Плюс немалую роль в продвижении внутреннего туризма играют и местные блогеры. Они популяризируют отдых на природе, рассказывают о походах в горы, новых кемпингах и тому подобное.

Недооценивать внутренний туризм нельзя.

У него огромное социальное и экономическое значение. Внутренний туризм играет ключевую роль в формировании национальной культуры отдыха, особенно у молодежи и семей. Он способствует оздоровлению нации, развитию регионов (малые села получают доход от приема туристов), экологическому воспитанию, укреплению национального единства через путешествие и познание своей страны.

Однако есть и немало проблем, тормозящих развитие сектора:

отсутствие учета и официальной статистики — внутренний рынок «невидим»;

слабая рекламная и информационная работа (мало порталов и сервисов бронирования на кыргызском языке);

неравномерность развития — сильная концентрация на Иссык-Куле, тогда как другие регионы (Баткен, Нарын, Суусамыр) мало охвачены;

недостаток стандартов сервиса и экологической инфраструктуры.

Для того чтобы исправить ситуацию, необходимо:

включить внутренний туризм в стратегию развития отрасли наравне с внешним;

ввести систему статистического учета (через гостиницы, дороги, мобильные данные);

поддержать локальных предпринимателей — субсидии, обучение, реклама;

стимулировать государственные и корпоративные программы отдыха (школьники, пенсионеры, молодежь);

развивать туризм по сезону: зимний (горные базы), весенний (лечебный), летний (трекинг), осенний (фестивали, сборы трав).

Внутренний туризм в Кыргызстане — это не только резерв доходов, но и инструмент формирования здорового, мобильного и культурно активного общества. Наступило время, когда горы и природа стали местом силы не только для иностранцев, но и для самих кыргызстанцев. Государство должно это признать и направить ресурсы на осознанную поддержку внутреннего туриста как полноправного участника национального рынка туризма.

Кто едет к нам

Иными словами, туристический поток в КР формируется преимущественно за счет соседних государств.

В 2024-м Кыргызстан посетили на 80 тысяч иностранцев больше, чем годом ранее. Основная доля туристического потока приходится на наших соседей. Из Узбекистана — 61,7 процента, из Казахстана — 28,3 процента и из России — 5,6 процента. И только оставшиеся 4,4 процента пришлись на туристов из Китая, Турции, Индии, Германии, Пакистана, США, Франции, Великобритании, ОАЭ, Малайзии.

Это свидетельствует о том, что наша страна достаточно хорошо интегрирована в региональный туризм. А продуманная внешняя политика руководства республики, направленная на установление максимально дружеских, добрососедских отношений, как с соседними государствами, так и, например, с Россией, дает и вот такой эффект в виде туристов из Узбекистана, Казахстана и Российской Федерации.

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Но необходимо направлять усилия и на привлечение туристов из дальнего зарубежья, потому что низкая доля туристов из экономически развитых и платежеспособных стран ограничивает общий доход от туризма. Туристы из Европы, Северной Америки, Восточной Азии тратят в три-пять раз больше в расчете на одного человека, чем региональные. Они, как правило, планируют путешествие не менее чем на 7-14 дней, правда, требуют более высокого уровня сервиса. Но это тоже положительно сказывается на индустрии, потому что общая инфраструктура становится качественнее плюс появляются кластеры премиум-класса.

Есть и еще один важный аспект: туристы из дальнего зарубежья — это агенты культурного влияния. Они продвигают Кыргызстан в социальных сетях, блогах и СМИ. А положительный образ государства — это и увеличение туристического потока, и привлечение инвестиций.

Возможно все

Кыргызстан входит в число стран, популярных у туристов, но сталкивается с вызовом: туристы проводят в республике мало времени и тратят мало средств. Задача — удержать их дольше и увеличить средний чек. Решить эту задачу сложно, но вполне возможно, если подойти комплексно и сделать реальное развитие туризма частью государственной политики.

Есть шесть ключевых направлений, на которые нужно сделать акцент:

1. Развитие инфраструктуры:

Дороги и транспорт. Приоритет — улучшение доступа к туристическим зонам (Баткен, Нарын, Чаткал, Алай, Иссык-Куль).

Авиасообщение. Открытие новых международных рейсов (Европа, Ближний Восток, Азия), развитие внутренних маршрутов (Бишкек — Каракол — Ош — Баткен).

Жилье и сервис. Строительство четырех- и пятизвездочных отелей, глэмпингов, поддержка гестхаусов, введение стандартов качества.

2. Увеличение продолжительности пребывания туристов:

Разработка многодневных туров по стране (7-10 дней): маршруты через Иссык-Куль, Нарын, Джалал-Абад, Ош и Баткен.

Создание развлекательной инфраструктуры: аквапарки, парки, культурные фестивали.

Развитие локального сувенирного производства и традиционного ремесла.

3. Повышение качества обслуживания:

Обучение персонала, знание английского языка, внедрение международных гостиничных и ресторанных стандартов.

Подготовка профессиональных гидов: история, культура, археология, этнография.

Программы стажировок и обмена с развитыми туристическими странами.

4. Диверсификация туризма:

Эко- и этнотуризм: юртовые лагеря, национальная кухня, фольклорные события.

Культурный и медицинский туризм: СПА и санаторные зоны на Иссык-Куле, лечебные воды.

Спортивный и экстремальный туризм: горный трекинг, альпинизм, парапланы, веломаршруты.

Курортно-горнолыжный туризм: развитие баз в Суусамыре, Нарыне, Ала-Арче и других регионах.

5. Международное продвижение (маркетинг):

Активная работа с онлайн-платформами (Booking, TripAdvisor, TikTok, Instagram).

Приглашение международных блогеров и журналистов, организация пресс-туров.

Участие в крупнейших мировых выставках — ITB Berlin, WTM London, Arabian Travel Market.

Расширение безвизового режима: особенно для государств Восточной Азии, США, Ближнего Востока.

6. Государственная поддержка и инвестиции:

Преференции для инвесторов: налоговые льготы, гранты, упрощенные процедуры.

Государственно-частное партнерство в строительстве инфраструктуры.

Поддержка местного бизнеса — доступ к дешевым кредитам и субсидиям.

Создание туристических информационных центров и обеспечение маршрутов безопасности.

Кроме вышеобозначенного, необходимо серьезно работать над внешним имиджем республики. Разработать бренд и продвигать его на международной арене. Популяризация Кыргызстана — важный шаг на пути к успеху в развитии туристической отрасли. А развитие туризма — это точка роста и возможность для страны всегда иметь устойчивую растущую статью дохода.

Фото из интернета. Кыргызстан

«Окно возможностей»

С 30 мая по 5 июня 2025 года в Кыргызстане состоится Международный дестинационный форум DRV. В условиях глобального пересмотра туристических приоритетов и растущего спроса на подлинные, экологически чистые направления Центральная Азия вышла на передний план. В этом контексте КР — страна с величественными горами, кочевым наследием и атмосферой безопасности — как никогда актуальна для путешественников нового поколения.

Проведение форума при поддержке правительства, GIZ, Кыргызской ассоциации туроператоров (КАТО) и Немецкой туристической ассоциации DRV — это не просто имиджевый жест. Это осознанный шаг к диверсификации туристических потоков и расширению присутствия нашей республики на мировом туристическом рынке. Задача — перейти от преобладающего краткосрочного приграничного туризма к устойчивому привлечению туристов из развитых государств: Германии, Австрии, Швейцарии, Японии, Южной Кореи, США и других.

Форум призван сыграть ключевую роль в этом процессе — открывая Кыргызстан как новую дестинацию, способную предложить не только природу, но и подлинность, спокойствие и уникальность. КР становится неотъемлемой частью транснациональных маршрутов Центральной Азии. Туристы, прибывающие в Самарканд и Бухару, все чаще включают в маршрут Бишкек, Ош, Иссык-Куль и Нарын.

Это стало возможным благодаря:

урегулированию границ с Узбекистаном и Таджикистаном;

взаимному безвизовому режиму и дружественным отношениям;

активной внешней политике, направленной на укрепление доверия;

строительству альтернативной трассы Джалал-Абад — Балыкчи — Бишкек, которая сократит путь из Ферганской долины на Иссык-Куль в 1,5-2 раза.

Сейчас открывается уникальное «окно возможностей» для того, чтобы Кыргызстан стал региональным хабом трансграничного туризма. Государству нужно только поддержать соответствующие бизнес-инициативы, и тогда 15-20 процентов ВВП за счет туризма будет вполне достижимым ориентиром.

Автор: Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Германии Омурбек Текебаев