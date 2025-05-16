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Экономика

Европа может ввести полное торговое эмбарго против России

Европа может ввести полное торговое эмбарго против России. Евросоюз рассматривает вариант введения полного ограничения торговли против РФ, сообщает газета Politico.

Уточняется, что европейские лидеры хотят надавить на президента Владимира Путина после затянувшихся переговоров в Турции и рассматривают вариант введения полного торгового эмбарго против Москвы.  

Отметим, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Германии Фридрих Мерц, президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встречаются сегодня, 16 мая, в столице Албании Тиране, чтобы обсудить урегулирование украинского кризиса.

По словам источников, разговор на саммите Европейского политического сообщества в Тиране будет сосредоточен на резком ужесточении санкций против Москвы. Два европейских чиновника отметили, что главы государств обсудят карательные пошлины на российский импорт.

Ранее Владимир Путин назвал придурками власти стран, которые вводят санкции против РФ.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/329291/
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