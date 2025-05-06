Wildberries запустит в мае доставку товаров из Объединенных Арабских Эмиратов

Wildberries и Russ в мае планируют запустить продажу товаров из Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом говорится в сообщении фирмы.

Отмечается, что компания «РВБ» (Wildberries & Russ) планирует в мае запустить продажу товаров продавцов из Объединенных Арабских Эмиратов, предлагающих интересный для покупательской аудитории ассортимент, а также оперативный доступ к самым последним новинкам. Прежде всего это смартфоны и другая потребительская электроника по привлекательным ценам.

Срок доставки продукции составит от шести дней, в зависимости от наличия товаров и скорости прохождения таможенных процедур.

В ближайшем будущем ассортимент предлагаемых товаров будет расширен, а сроки доставки сокращены.

Для заказов товаров из-за рубежа Wildberries автоматизировала процесс уплаты таможенных пошлин, эта функциональность внедрена непосредственно на платформе.

ОАЭ станут десятой страной в географии присутствия компании. Сейчас Wildberries & Russ работает в России, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане, а также в Китае — из этого государства осуществляется импорт товаров.