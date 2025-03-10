Wildberries намерен запустить сервис по продаже товаров, бывших в употреблении, по аналогии с «Авито», сообщает издание «Ведомости».

Сервис позволит пользователям размещать объявления о продаже ненужных вещей, что сделает процесс более удобным и доступным.

По данным издания, этот проект находится на высокой стадии готовности и полностью функционален.

Представитель маркетплейса в свою очередь заявил, что компания не планирует запуск классифайда, поскольку считает эту модель устаревшей. Маркетплейс обсуждает возможности тестирования внутри Wildberries сервиса ресейла для пользователей, в котором они могут продать товары, приобретенные на платформе, рассказал он. Но пока такой проект находится на стадии идеи, он не прошел необходимых согласований, уточнил представитель.

Основательница Wildberries Татьяна Ким также планирует полностью автоматизировать склады. Это повысит безопасность и снизит потребность в человеческом труде, что сделает процесс более эффективным.