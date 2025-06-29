Глава Wildberries стала единственной из РФ в рейтинге самых богатых женщин мира

Глава Wildberries & Russ Татьяна Ким стала единственной россиянкой в рейтинге 50 самых богатых женщин мира по версии журнала Forbes.

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Журнал составил традиционный рейтинг 50 богатейших женщин, которые добились финансового успеха собственными усилиями. Татьяна Ким со своим состоянием в $4,6 миллиарда расположилась на 18-м месте.

49-летняя основательница маркетплейса также оказалась почти самой молодой участницей рейтинга — моложе нее только 38-летняя австралийка Мелани Перкинс, одна из создательниц и гендиректор сервиса для графического дизайна Canva.

Самой богатой self-made woman стала гражданка Швейцарии Рафаэла Апонте-Диамант, в 1970 году основавшая вместе с мужем крупнейшую в мире судоходную компанию Mediterranean Shipping Company. Ее состояние оценивается в $38,8 миллиарда.