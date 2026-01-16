15:05
USD 87.45
EUR 101.71
RUB 1.12
Экономика

В Кыргызстане построят логистический центр для Wildberries

В Кыргызстане ведутся переговоры с маркетплейсом Wildberries для строительства крупного логистического центра. Об этом сообщил министр экономики и коммерции Бакыт Сыдыков на заседании депутатской группы «Ала-Тоо», где парламентарии обсудили проблемы в швейной отрасли.

Отвечая на вопросы депутатов о том, как решается проблема швейников по вопросу ввоза товаров на территорию России, он отметил, что теперь предприниматели должны быть плательщиками ввозного НДС на территории РФ.

Министр сообщил, что ведутся переговоры с Wildberries и продумывается механизм. Он добавил, что поделиться подробностями сейчас с депутатами не может.

«Относительно логистического центра, планируется строительство крупного логистического центра на 28 гектаров. Мы подошли к завершению инвестиционного соглашения, далее начнется процесс согласования. Будет отдельный центр Wildberries. Это большой проект, где только доставка обеспечит работой 6 тысяч 700 человек», — сказал глава Минэкономики.

По его словам, объект будет введен в эксплуатацию до 2028 года.

Ранее директор ассоциации «Легпром» Азамат Керимбек уулу сообщил, что еще в 2023 году владелица Wildberries при посещении Кыргызстана просила выделить участок для строительства логистического центра. 
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/358158/
просмотров: 309
Версия для печати
Материалы по теме
В КР 72 процента предприятий швейной отрасли используют нелегальную рабочую силу
Швейники просят создать отдельный отдел по работе с ними при Минэкономики
Проблемы в швейной отрасли: в Кыргызстане необходимо построить лабораторию
В швейной отрасли Кыргызстана официально работают лишь около 9 тысяч человек
Пошаговую инструкцию по экспорту швейной продукции в Россию подготовил Минэконом
Экспорт в Россию: швейникам Кыргызстана разъяснили новые требования
В Минэкономики обсудили поддержку швейной отрасли и доступ продукции в РФ
Кыргызский легпром в кризисе. Почему грузы застряли на границе с Россией?
Кыргызстан представил продукцию отечественных швейных предприятий в Париже
Кыргызстан вошел в топ-5 стран по пошиву одежды для России
Популярные новости
Рубль и&nbsp;тенге подешевели, доллар дорожает. Курс валют на&nbsp;12&nbsp;января Рубль и тенге подешевели, доллар дорожает. Курс валют на 12 января
Кошелек кыргызстанцев в&nbsp;2026&nbsp;году: у&nbsp;кого вырастут доходы и&nbsp;расходы Кошелек кыргызстанцев в 2026 году: у кого вырастут доходы и расходы
В&nbsp;Кыргызстане с&nbsp;2026 года повышаются ставки акцизного налога на&nbsp;алкоголь В Кыргызстане с 2026 года повышаются ставки акцизного налога на алкоголь
На&nbsp;месторождение Тоголок доставлена партия тяжелой горной техники На месторождение Тоголок доставлена партия тяжелой горной техники
Бизнес
Связь без лишних переплат: MEGA предлагает настраиваемый тариф MIX Связь без лишних переплат: MEGA предлагает настраиваемый тариф MIX
Продлеваем праздник: в&nbsp;O!Store снова дарят подарки за&nbsp;покупку Honor Продлеваем праздник: в O!Store снова дарят подарки за покупку Honor
Порекомендовали &laquo;Компаньон Бизнес&raquo;&nbsp;&mdash; получили бонус Порекомендовали «Компаньон Бизнес» — получили бонус
Трехлетний льготный период в&nbsp;Royal Central Park Трехлетний льготный период в Royal Central Park
16 января, пятница
14:55
Назван срок, после которого старые водительские удостоверения утратят силу Назван срок, после которого старые водительские удостов...
14:46
На выдворение мигрантов из России в 2025 году потратил 830 миллионов рублей
14:40
В Кыргызстане построят логистический центр для Wildberries
14:26
ЮНЕСКО готово патронировать Игры кочевников и Иссык-Кульский форум Айтматова
14:16
Работники «Тазалыка» почтили память погибших сотрудников