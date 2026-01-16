В Кыргызстане построят логистический центр для Wildberries

В Кыргызстане ведутся переговоры с маркетплейсом Wildberries для строительства крупного логистического центра. Об этом сообщил министр экономики и коммерции Бакыт Сыдыков на заседании депутатской группы «Ала-Тоо», где парламентарии обсудили проблемы в швейной отрасли.

Отвечая на вопросы депутатов о том, как решается проблема швейников по вопросу ввоза товаров на территорию России, он отметил, что теперь предприниматели должны быть плательщиками ввозного НДС на территории РФ.

Министр сообщил, что ведутся переговоры с Wildberries и продумывается механизм. Он добавил, что поделиться подробностями сейчас с депутатами не может.

«Относительно логистического центра, планируется строительство крупного логистического центра на 28 гектаров. Мы подошли к завершению инвестиционного соглашения, далее начнется процесс согласования. Будет отдельный центр Wildberries. Это большой проект, где только доставка обеспечит работой 6 тысяч 700 человек», — сказал глава Минэкономики.

По его словам, объект будет введен в эксплуатацию до 2028 года.

Ранее директор ассоциации «Легпром» Азамат Керимбек уулу сообщил, что еще в 2023 году владелица Wildberries при посещении Кыргызстана просила выделить участок для строительства логистического центра.