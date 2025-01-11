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Общество

Скандал в Wildberries. Арбитражный суд Москвы встал на сторону Татьяны Ким

Арбитражный суд Московской области установил, что Татьяна Ким является владельцем 99 процентов в уставном капитале компании Wildberries, а Владислав Бакальчук владеет 1 процентом доли. Об этом говорится в решении суда.

Отмечается, что суд не нашел подтверждений исковых требований супруга основательницы Wildberries.

Ранее Владислав Бакальчук требовал суд признать сделку о передаче активов Wildberries в объединенную компанию «РВБ» (создана в результате слияния Wildberries и оператора наружной рекламы Russ) недействительной, так как они, по его мнению, направлены на причинение вреда «Вайлдберриз» и самому Бакальчуку. При этом он был обязан доказать эти факты.

«Доказательств того, что эти сделки причинили вред или были направлены на причинение вреда ООО «Вайлдберриз» и истцу, не было представлено», — говорится в решении суда.

Таким образом, суд не нашел оснований для признания сделок недействительными.

Напомним, ранее Владислав Бакальчук подал иск на сумму свыше 350 миллиардов рублей к компаниям Wildberries, «РВБ» и своей жене Татьяне Ким.

18 сентября 2024 года в бизнес-центре «Романов Двор» в Москве произошла стрельба. Погибли два охранника, пострадали семь человек. Владелица корпорации Татьяна Бакальчук обвинила мужа Владислава в попытке рейдерского захвата. В ответ он заявил, что пришел со своей командой на переговоры, однако по ним открыли огонь.

Владислав Бакальчук — сооснователь, ему принадлежит 1 процент компании, 99 процентами владеет его жена Татьяна. В июле Wildberries и оператор наружной рекламы Russ объявили о планах по объединению. Вскоре Владислав встретился с Рамзаном Кадыровым, который заявил о «рейдерском захвате» маркетплейса. Татьяна Бакальчук сказала, что ее супруг «вводит людей в заблуждение», позже она подала на развод.

Татьяна Ким после этого ЧП заявила, что отказалась от фамилии мужа и вернула себе девичью.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/316468/
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