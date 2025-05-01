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Экономика

Как искусственный интеллект влияет на конкуренцию на рынках, изучит ЕЭК

Как искусственный интеллект влияет на конкуренцию на трансграничных рынках Евразии, будет изучать Евразийская экономическая комиссия. Об этом сообщили в ЕЭК.

Уточняется, что в штабе по совместным расследованиям нарушений антимонопольного законодательства СНГ и Межгосударственном совете считают: вопрос можно проработать на площадке Евразийской экономической комиссии.

«ЕЭК может более детально проработать эту тему с уполномоченными органами, экспертными и деловыми кругами», — говорится в сообщении.

В 2024 году департамент антимонопольного регулирования ЕЭК сформировал общие подходы, применяемые при исследовании цифровых рынков и деятельности электронных платформ. Его представители также приняли участие в заседании рабочей группы БРИКС по исследованию проблем конкуренции на цифровых рынках (формат БРИКС+), где рассмотрены подходы по совершенствованию контроля за деятельностью маркетплейсов и цифровых платформ.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/328047/
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