Международные отношения обойдутся Кыргызстану в 2025 году в 4,5 миллиарда сомов

Согласно данным проекта республиканского бюджета на этот год, на международные отношения предусмотрено 4 миллиарда 524,5 миллиона сомов.

В пояснительной записке к проекту бюджета говорится, что подраздел «международные отношения» включает в себя аппарат, подведомственные представительства и загранучреждения Министерства иностранных дел.

Отметим, в 2025-м по сравнению с предыдущим годом МИД получит на 1 миллиард 680,5 миллиона сомов больше.

Планируется, что к 2027-му бюджет внешнеполитического ведомства увеличится до 5 миллиардов сомов.