МИД рассказал, что изменилось в миграционных правилах России в 2025 году

С начала года в России вступили в силу новые миграционные правила. Изменения касаются сроков пребывания, порядка высылки, легализации статуса и обязательного тестирования для детей мигрантов. Подробнее о текущих изменениях на пресс-конференции рассказал заместитель директора консульского департамента Министерства иностранных дел Кыргызстана Бакыт Кадыров.

1. Сокращение срока временного пребывания

С 1 января этого года в соответствии с федеральным законом № 260-ФЗ срок временного пребывания иностранцев в РФ сокращен со 180 до 90 дней в течение календарного года. Теперь граждане, не имеющие разрешительных документов (ВНЖ, РВП или трудовых контрактов), могут находиться на территории страны не более 90 дней в течение года.

2. Режим высылки и реестр контролируемых лиц

С 5 февраля 2025 года введен новый правовой режим — режим высылки, который применяется к иностранцам, находящимся в России без законных оснований для пребывания. Также создан реестр контролируемых лиц, в который включают данные о тех, кто нарушает миграционные правила. На момент вступления закона в силу в нем числилось около 70 тысяч граждан КР, а к началу августа это число выросло до 91 тысячи.

3. Урегулирование правового статуса иностранцев

В целях урегулирования правового положения иностранцев принят указ президента РФ, согласно которому граждане, включенные в реестр контролируемых лиц, должны были покинуть страну или легализовать свое пребывание до 10 сентября этого года. Те, кто не успеет выполнить это требование, могут столкнуться с высылкой и запретом на въезд в будущем. К этому сроку правовой статус в России успели урегулировать более 9,5 тысячи граждан Кыргызстана.

4. Обязательное тестирование на знание русского языка для школьников

С 1 апреля 2025 года вступили в силу изменения в Федеральный закон «Об образовании», которые требуют, чтобы иностранные школьники, поступающие в российские образовательные учреждения, проходили тестирование на знание русского языка.

Тестирование будет проводиться бесплатно в государственных или муниципальных школах. Оно состоит из устной и письменной частей (для детей, поступающих в первый класс, тестирование будет проводиться только в устной форме). Если ребенок успешно сдает тест, он может быть зачислен в школу. В случае неуспешного прохождения теста ему предложат пройти дополнительное обучение русскому языку, а повторную попытку можно будет сдать не раньше чем через три месяца.

Для успешного прохождения теста установлены минимальные требования в зависимости от класса:

1-й класс — нужно правильно выполнить 8 из 10 заданий;

2-5-й классы — 18 из 20 заданий;

5-9-й классы — 20 из 22 заданий;

10-11-й классы — 22 из 24 заданий.

Тестирование направлено на то, чтобы обеспечить достаточный уровень владения русским языком для успешного обучения в российских школах.

Напомним, с начала года вступили в силу новые поправки в российское миграционное законодательство, направленные на ужесточение контроля за въездом, пребыванием и трудовой деятельностью иностранцев. Эти изменения касаются в том числе граждан стран ЕАЭС, включая Кыргызстан.