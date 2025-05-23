Как иностранцу узаконить свое пребывание в Кыргызстане, рассказали в МИД

В Министерстве иностранных дел рассказали, как иностранные граждане могут узаконить свое пребывание в Кыргызстане.

В соответствии с указом президента от 22 мая 2025 года до 10 июня 2025-го иностранные граждане и лица без гражданства имеют возможность легализовать свое пребывание без риска депортации и штрафов или добровольно покинуть территорию Кыргызской Республики без уплаты штрафов за нарушение порядка пребывания.

Для легализации пребывания в Кыргызстане иностранцам необходимо:

— иметь действующий паспорт;

— обратиться в Министерство иностранных дел КР (за визой), в Министерство труда, социального обеспечения и миграции КР (за видом на жительство) или в центры обслуживания населения ГУ «Кызмат» (для постановки на регистрационный учет);

— предоставить основания для оформления документов (виза, единое разрешение, регистрация, вид на жительство), предоставляющих право на пребывание (в зависимости от целей);

— предоставить из органов внутренних дел (любое отделение РОВД) письмо, подтверждающее отсутствие препятствующих материалов для легализации.

Важно отметить, что процедуры по оформлению вышеуказанных документов не изменились, следовательно, заявитель обращается за получением услуги в установленном порядке.

МИД напоминает, что для удобства получения услуг процедуры по оформлению документов, предоставляющих право для пребывания на территории страны, переведены в электронный формат:

— для оформления визы или единого разрешения необходимо подать заявку через портал «Электронная виза» (www.evisa.e-gov.kg);

— для постановки на регистрационный учет — через портал «Онлайн-регистрация» (www.ereg.e-gov.kg).

За более детальной информацией можно обратиться по следующим номерам:

— Министерство иностранных дел КР: 0312663070, 0703428865, 0999312002. Телефоны работают круглосуточно;

— Министерство труда, социально обеспечения и миграции КР: 0312663964, 0509999779;

— Министерство внутренних дел КР: 0312266170, 0702828028, 0700848440;

— ГУ «Кызмат» по вопросам регистрации: 0312380098, 0999380025, 119.