14:03
USD 87.43
EUR 101.89
RUB 1.10
Общество

В России с 1 сентября вводятся новые пошлины за миграционные услуги

С 1 сентября 2025 года в России начнут действовать новые государственные пошлины за оказание миграционных услуг иностранцам. Об этом рассказали на пресс-конференции в МИД.

По словам заместителя директора консульского департамента МИД Бакыта Кадырова, соответствующие изменения в Налоговый кодекс РФ приняты 31 июля.

Согласно новым правилам:

  • Постановка на миграционный учет по месту пребывания (при подаче уведомления о прибытии иностранца) будет облагаться государственной пошлиной в размере 500 рублей. Это требование не распространяется на участников эксперимента по внедрению новых способов учета иностранцев в Московском регионе, осуществляемого через геолокацию мобильных устройств.
  • Продление срока временного пребывания иностранца в России (при проставлении соответствующей отметки в миграционной карте) обойдется в 1 тысячу рублей.

Власти подчеркивают, что новые меры направлены на упорядочение миграционного учета и улучшение контроля за пребыванием иностранцев в стране.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/339305/
просмотров: 143
Версия для печати
Материалы по теме
В России в местах лишения свободы содержатся 1 тысяча 347 граждан Кыргызстана
МИД рассказал, что изменилось в миграционных правилах России в 2025 году
Спецслужбы России и Узбекистана задержали в Москве вербовщиков мигрантов
В реестр контролируемых лиц в РФ вошли 159 тысяч несовершеннолетних иностранцев
Россия ввела новые пошлины за получение иностранцами миграционных услуг
Более 80 процентов кыргызстанцев, работающих в Екатеринбурге, легализовались
Стоимость патента для трудовых мигрантов в Санкт-Петербурге повысят с 1 сентября
Путин освободил мигрантов, работающих по квоте, от экзамена по русскому языку
В Иркутске издали книги для формирования положительного образа РФ у мигрантов
Министр иностранных дел Узбекистана посетит Кыргызстан с официальным визитом
Популярные новости
Трое скончались. Врачи Нацгоспиталя просят быть аккуратными при нырянии в&nbsp;воду Трое скончались. Врачи Нацгоспиталя просят быть аккуратными при нырянии в воду
Нужна экстренная помощь? Адреса травмпунктов и&nbsp;номера частных скорых Бишкека Нужна экстренная помощь? Адреса травмпунктов и номера частных скорых Бишкека
В&nbsp;Кыргызстане появилась первая женщина-пилот В Кыргызстане появилась первая женщина-пилот
В&nbsp;парке Навои в&nbsp;Оше сносят объекты Омурбека Текебаева и&nbsp;Чолпон Султанбековой В парке Навои в Оше сносят объекты Омурбека Текебаева и Чолпон Султанбековой
Бизнес
MEGA яркое лето: Hawaii Party на&nbsp;Иссык-Куле MEGA яркое лето: Hawaii Party на Иссык-Куле
Принимайте оплату без комиссий вместе с&nbsp;&laquo;Оптима Банком&raquo; Принимайте оплату без комиссий вместе с «Оптима Банком»
Kia Kyrgyzstan объявляет старт продаж нового седана Kia Soluto в&nbsp;Кыргызстане Kia Kyrgyzstan объявляет старт продаж нового седана Kia Soluto в Кыргызстане
Минприроды и&nbsp;&laquo;Элдик Банк&raquo; будут сотрудничать в&nbsp;сфере экологии и&nbsp;ESG Минприроды и «Элдик Банк» будут сотрудничать в сфере экологии и ESG
12 августа, вторник
13:52
Участница из Кыргызстана завоевала первое место на конкурсе «Алдын согун» в РФ Участница из Кыргызстана завоевала первое место на конк...
13:45
В России с 1 сентября вводятся новые пошлины за миграционные услуги
13:43
В Кыргызстане хотят создать резерв кадров из женщин-лидеров
13:42
Институт акыйкатчи добился привлечения к ответственности виновника ДТП
13:34
В Оше известный профессор приватизировал корпус вуза. Мэр намерен вернуть его