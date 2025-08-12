В России с 1 сентября вводятся новые пошлины за миграционные услуги

С 1 сентября 2025 года в России начнут действовать новые государственные пошлины за оказание миграционных услуг иностранцам. Об этом рассказали на пресс-конференции в МИД.

По словам заместителя директора консульского департамента МИД Бакыта Кадырова, соответствующие изменения в Налоговый кодекс РФ приняты 31 июля.

Согласно новым правилам:

Постановка на миграционный учет по месту пребывания (при подаче уведомления о прибытии иностранца) будет облагаться государственной пошлиной в размере 500 рублей. Это требование не распространяется на участников эксперимента по внедрению новых способов учета иностранцев в Московском регионе, осуществляемого через геолокацию мобильных устройств.

Продление срока временного пребывания иностранца в России (при проставлении соответствующей отметки в миграционной карте) обойдется в 1 тысячу рублей.

Власти подчеркивают, что новые меры направлены на упорядочение миграционного учета и улучшение контроля за пребыванием иностранцев в стране.